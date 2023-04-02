Лестер" хочет вернуть Магуайра

"Лестер" хочет вернуть капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра на следующий сезон.

Летом 2019 "Юнайтед" сделал Магуайра самым дорогим защитником в мире, купив Харри как раз у "Лестера" за 80 миллионов фунтов.



В этом сезоне Магуайр не имеет твердого места в стартовом составе "красных дьяволов", чей главный тренер Эрик Тен Хаг предпочитает использовать в центре обороны Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса.



Эта ситуация не устраивает 30-летнего Магуайра — в следующем сезоне Харри важно играть регулярно, чтобы сохранить место в сборной Англии на Евро-2024.



Как сообщает The Sun, решением для Магуайра может стать возвращение в "Лестер" на правах аренды. Правда, сперва "лисам" нужно сохранить прописку в Премьер-Лиге.