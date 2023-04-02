"Барселона" потеряла интерес к Бернарду Силве

Илкай Гюндоган и Бернарду Силва "Барселона" потеряла интерес к полузащитнику Бернарду Силве, сосредоточившись на его партнере по "Манчестер Сити" Илкае Гюндогане.

"Барселона" пыталась заполучить Силву на протяжении нескольких последних трансферных окон, и ожидалось, что грядущим летом каталонский клуб предпримет новую попытку.

Однако "Барселона" продолжает испытывать колоссальные финансовые проблемы и просто не может позволить себе выложить 60 миллионов фунтов, в которые "Сити" оценивает 28-летнего португальца.

В то же время 32-летний Гюндоган может быть доступен бесплатно, ведь контракт капитана "горожан" истекает в конце этого сезона.

Как сообщает Daily Star, "Барселона" уже ведет переговоры с Илкаем, чьи представители посетили Каталонию во время минувшего международного перерыва. Бернарду же клуб с "Ноу Камп" сообщил, что больше не будет пытаться его заполучить.


Метки Барселона, Гюндоган, Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2023 12:00

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