"Барселона" потеряла интерес к Бернарду Силве

"Барселона" потеряла интерес к полузащитнику Бернарду Силве, сосредоточившись на его партнере по "Манчестер Сити" Илкае Гюндогане.

"Барселона" пыталась заполучить Силву на протяжении нескольких последних трансферных окон, и ожидалось, что грядущим летом каталонский клуб предпримет новую попытку.



Однако "Барселона" продолжает испытывать колоссальные финансовые проблемы и просто не может позволить себе выложить 60 миллионов фунтов, в которые "Сити" оценивает 28-летнего португальца.



В то же время 32-летний Гюндоган может быть доступен бесплатно, ведь контракт капитана "горожан" истекает в конце этого сезона.



Как сообщает Daily Star, "Барселона" уже ведет переговоры с Илкаем, чьи представители посетили Каталонию во время минувшего международного перерыва. Бернарду же клуб с "Ноу Камп" сообщил, что больше не будет пытаться его заполучить.