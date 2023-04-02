Тен Хаг подтвердил, что Вегхорст может остаться в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что нападающий Ваут Вегхорст может остаться в клубе после окончания этого сезона.

Напомним, в январе "Юнайтед" уговорил "Бешикташ" досрочно вернуть Вегхорста в "Бернли", чтобы "красные дьяволы" сами смогли арендовать Ваута.



Несмотря на то, что с тех пор Вегхорст забил лишь два гола, и несмотря на планы "Юнайтед" по приобретению забивного форварда летом, Тен Хаг очень доволен 30-летним соотечественником и готов того оставить.



"Может ли Вегхорст стать частью долгосрочных планов "Юнайтед"? Конечно. Думаю, многие элементы футбола он делает очень хорошо".



"Ваут очень хорошо справляется со своей работой здесь. Он является лидером процесса прессинга, он начинает прессинг, и он очень хорош при прессинге назад. Также он занимает хорошие позиции и очень хорошо поддерживает розыгрыш мяча".



"Он хорошо перемещается, создает пространство для других, а также он хорош при стандартах. Он по-настоящему полезен для команды. Кажется, с Рождества мы сыграли 25 матчей и проиграли только два — Ваут принял участие почти во всех, поэтому он принимает активное участие в процессе", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.