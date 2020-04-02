"Тоттенхэм" отверг Почеттино
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви отказался вернуть Маурисио Почеттино на должность главного тренера.
Когда на прошлой неделе Леви принимал решение уволить Антонио Коние, Почеттино был готов вернуться в "Тоттенхэм", который он выводил в финал Лиги Чемпионов в 2019 году.
По информации Daily Star, между Леви и Почеттино действительно состоялся контракт, однако Даниэль — к разочарованию многих фанатов "шпор" — сообщил аргентинскому специалисту, что не хочет возвращаться в прошлое и намерен задать клубу новый вектор развития.
Фаворитами Леви остаются недавно уволенный "Баварией" Юлиан Нагельсманн, Венсан Компани из "Бернли", Томас Франк из "Брентфорда", а также Арне Слот из "Фейеноорда".
Поскольку никто из этих тренеров не был доступен прямо сейчас, Леви решил подождать до лета, на остаток сезона доверив первую команду Кристиану Стеллини.
02.04.2023 10:00
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Жесть. Все равно тетенхем не будет в четверке, хоть кого поставь тренером.
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