"Тоттенхэм" отверг Почеттино

Маурисио Почеттино Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви отказался вернуть Маурисио Почеттино на должность главного тренера.

Когда на прошлой неделе Леви принимал решение уволить Антонио Коние, Почеттино был готов вернуться в "Тоттенхэм", который он выводил в финал Лиги Чемпионов в 2019 году.

По информации Daily Star, между Леви и Почеттино действительно состоялся контракт, однако Даниэль — к разочарованию многих фанатов "шпор" — сообщил аргентинскому специалисту, что не хочет возвращаться в прошлое и намерен задать клубу новый вектор развития.

Фаворитами Леви остаются недавно уволенный "Баварией" Юлиан Нагельсманн, Венсан Компани из "Бернли", Томас Франк из "Брентфорда", а также Арне Слот из "Фейеноорда".

Поскольку никто из этих тренеров не был доступен прямо сейчас, Леви решил подождать до лета, на остаток сезона доверив первую команду Кристиану Стеллини.


Метки Леви, Почеттино, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2023 10:00

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  1. closer 02.04.2023 10:03 # closer
    Жесть. Все равно тетенхем не будет в четверке, хоть кого поставь тренером.

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