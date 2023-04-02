"Ливерпуль" не планирует приглашать Ндика

"Ливерпуль" не проявляет серьезного интереса к центральному защитнику "Айнтрахта" Эвану Ндика.

На текущей неделе появилась информация, что Ндика отклонил очередное предложение "Айнтрахта" о продлении своего истекающего контракта и теперь покинет Франкфурт свободным агентом в конце сезона.



"Ливерпуль" назывался одним из претендентов на 23-летнего француза, который помог "Айнтрахту" выиграть Лигу Европы в прошлом сезоне.



Как сообщает Liverpool Echo, "Ливерпуль" действительно планирует укрепить центр обороны грядущим летом и о ситуации Ндика осведомлен, однако пока нет никаких намеков на то, что интерес "красных" к Эвану перерастет в нечто конкретное.



Добавим, интерес к Ндика также приписывают "Арсеналу", "Тоттенхэму", ПСЖ и "Барселоне".