"Ливерпуль" не планирует приглашать Ндика

Эван Ндика "Ливерпуль" не проявляет серьезного интереса к центральному защитнику "Айнтрахта" Эвану Ндика.

На текущей неделе появилась информация, что Ндика отклонил очередное предложение "Айнтрахта" о продлении своего истекающего контракта и теперь покинет Франкфурт свободным агентом в конце сезона.

"Ливерпуль" назывался одним из претендентов на 23-летнего француза, который помог "Айнтрахту" выиграть Лигу Европы в прошлом сезоне.

Как сообщает Liverpool Echo, "Ливерпуль" действительно планирует укрепить центр обороны грядущим летом и о ситуации Ндика осведомлен, однако пока нет никаких намеков на то, что интерес "красных" к Эвану перерастет в нечто конкретное.

Добавим, интерес к Ндика также приписывают "Арсеналу", "Тоттенхэму", ПСЖ и "Барселоне".


Метки Айнтрахт, Ливерпуль, Ндика

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2023 09:00

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  1. speedwagon-ars 02.04.2023 09:06 # speedwagon-ars
    в каком ахуе щас мягкий крашеный хохол ))) ахаха не пошел в топ команду , выбрал бабки в голубом притоне )) теперь пойдет на вылет )ахахахах просто в голос

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  2. speedwagon-ars 02.04.2023 09:05 # speedwagon-ars
    поговаривают ,что щелси хочет продлить контракт с потером до 2039 года

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