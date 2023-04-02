"Ливерпуль" не планирует приглашать Ндика
"Ливерпуль" не проявляет серьезного интереса к центральному защитнику "Айнтрахта" Эвану Ндика.
На текущей неделе появилась информация, что Ндика отклонил очередное предложение "Айнтрахта" о продлении своего истекающего контракта и теперь покинет Франкфурт свободным агентом в конце сезона.
"Ливерпуль" назывался одним из претендентов на 23-летнего француза, который помог "Айнтрахту" выиграть Лигу Европы в прошлом сезоне.
Как сообщает Liverpool Echo, "Ливерпуль" действительно планирует укрепить центр обороны грядущим летом и о ситуации Ндика осведомлен, однако пока нет никаких намеков на то, что интерес "красных" к Эвану перерастет в нечто конкретное.
Добавим, интерес к Ндика также приписывают "Арсеналу", "Тоттенхэму", ПСЖ и "Барселоне".
02.04.2023 09:00
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в каком ахуе щас мягкий крашеный хохол ))) ахаха не пошел в топ команду , выбрал бабки в голубом притоне )) теперь пойдет на вылет )ахахахах просто в голос
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поговаривают ,что щелси хочет продлить контракт с потером до 2039 года
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