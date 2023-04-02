Хассельбайнк: "Мудрику нужно время"

Экс-нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк вынес вердикт насчет вингера "синих" Михаила Мудрика.

Купленный у "Шахтера" за 88.6 млн. фунтов в январе Мудрик появился в стартовом составе "Челси" на субботний матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы".



В начале этого матча Мудрик имел два верных момента, включая выход один на один, однако Хассельбайнк не спешит критиковать Михаила, призывая быть терпеливее с 22-летним украинцем.



"Ему нужно время. Не поймите меня неправильно — это был большой промах. Большой, большой промах".



"Но поскольку парень перешел за 88 миллионов фунтов или вроде того, это еще не значит, что парень является законченным продуктом. Это не значит, что он не будет упускать моменты. Это был большой промах, но вы должны дать ему пространство, чтобы сделать ошибку, оправиться от нее и начать заново".



"Это не он решил, что за него нужно столько заплатить. Это решил клуб. Он упустил большой, большой момент. Он должен был сыграть лучше".



"Однако он фланговый игрок, и по тому, как он пытался реализовать момент, было видно, что он не привык оказываться в такого рода ситуациях. Ему нужно оказываться в более комфортных ситуациях. Ему нужно поработать над этим, и ему нужно время", — сообщил Хассельбайнк Sky Sports.

