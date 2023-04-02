Клубы Премьер-Лиги заплатили агентам 318 млн. фунтов за два последних окна

За два последних трансферных окна клубы Премьер-Лиги потратили на услуги футбольных агентов свыше 318 миллионов фунтов.

Опубликованный FA отчет покрывает период с 1 февраля 2022 по 31 января 2023. В этот временной отрезок самым щедрым к агентам клубом был "Манчестер Сити", потратив на услуги посредников 51.6 млн. фунтов. Вероятно, львиная доля этой суммы ушла представителям нападающего Эрлинга Холанда.



Следом за "Сити" идут "Челси" (43.2 млн. фунтов), "Ливерпуль" (33.7 млн. фунтов), "Манчестер Юнайтед" (24.7 млн. фунтов), "Арсенал" (16.7 млн. фунтов), "Тоттенхэм" (16.1 млн. фунтов).



Отметим, что "Челси" в указанный период потратил около 600 млн. фунтов на трансферы, совершив 21 приобретение и взяв двух игроков в аренду.



Меньше всех агенты получили от "Ноттингем Форест" (4.4 млн. фунтов), "Борнмута" (5.1 млн. фунтов), "Брентфорда" (5.6 млн. фунтов).



Добавим, что клубы платят агентам не только при совершении трансферов, но также при подписании новых контрактов с игроками.



