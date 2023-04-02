29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 2 апреля, двумя поединками продолжится 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — САУТГЕМПТОН 16:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вест Хэм" не знает поражений дома в Премьер-Лиге уже четыре матча кряду (2 победы, 2 ничьи). "Саутгемптон" набрал лишь 11 очков в 14 поединках после увольнения Ральфа Хазенхюттля — на одно меньше, нежели на таком же отрезке при австрийском тренере. "Молотобойцы" уступили только раз в 10 последних встречах со "святыми" в Премьер-Лиге (6 побед, 3 ничьи).



"Вест Хэму" предстоит оценить состояние ряда игроков, включая Найефа Агерда, Эмерсона Палмери и Джанлуки Скамакки. Лукаш Фабиански и Мичейл Антонио возобновили тренировки после травм.



У защитника "Саутгемптона" Армеля Белла-Кочапа случился рецидив травмы плеча. Мохамед Салису и Че Адамс вернулись из своих сборных с повреждениями.



НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



Голкипер Ник Поуп пропускал в каждом из семи своих последних матчей за "Ньюкасл" во всех соревнованиях, хотя до этого не сохранял свои ворота на замке на протяжении 10 игр. В этом сезоне Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" пропустил на выезде 27 голов — только "Борнмут", "Ноттингем Форест" и "Лестер" больше на момент начала тура. "Красные дьяволы" теряли очки в четырех из шести последних выездов к "сорокам" в рамках чемпионата (2 победы, 2 ничьи, 2 поражения).



Полузащитник "Ньюкасла" Жоэлинтон снова доступен после дисквалификации. Энтони Гордон под вопросом из-за проблем с лодыжкой. Мигель Альмирон вне игры с травмой бедра.



"Юнайтед" надеется, что нападающий Маркус Рэшфорд успеет залечить свою небольшую травму. Марсель Забитцер и Рафаэль Варан в полном порядке. Том Хитон, Кристиан Эриксен, Донни Ван де Бек и Алехандро Гарначо команде не помогут.