Гвардиола: "Грилиш был удивителен против "Ливерпуля"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил игру полузащитника Джека Грилиша в победном матче против "Ливерпуля" (4:1).

В субботу на "Этихад" Грилиш выдал один из своих лучших матчей после перехода в "Сити" из "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов летом 2021.



Джек был совершенно неудержим, собрав на себе огромное количество фолов, забив гол и отдав результативную передачу. Впрочем, Гвардиола был доволен 27-летним англичанином и раньше.



"Весь сезон я очень, очень доволен Джеком. Фанаты "Астон Виллы" знают его очень хорошо".



"Ничего не изменилось — мы делаем то же самое, что и в предыдущем сезоне, просто он поверил, что можем быть частью этого. Он полностью поверил".



"Однако он вел себя исключительным образом, даже когда поначалу не показывал хорошей игры. Сегодня он был удивителен, очень хорош. Мне понравилось, что фанаты проводили его аплодисментами стоя, он заслужил это. Весь сезон он играет хорошо".



"Стоит ли судить Грилиша по голам? Вы можете судить его по блоку Салаха, когда счет мог стать 0:2. Футбол — это больше, чем статистика, здесь много, много вещей. Он обеспечивает нашей игре правильный темп, чтобы делать дополнительные передачи".



"Я не могу вспомнить другого игрока с таким большим именем и с таким ценником, который был бы таким же скромным и носился бы по полю словно тинейджер. Это значит многое для меня и для команды. В то же время он определенно должен забивать больше голов дома", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.