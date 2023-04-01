Поттер: "Это была позитивная игра"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер считает, что его команда показала "позитивную игру" против "Астон Виллы", несмотря на поражение.

В первом после международного перерыва матче "Челси" потерпел домашнее поражение со счетом 0:2, опустившись в нижнюю половину таблицы Премьер-Лиги.



Поттер расстроен результатом, но считает, что "синие" могут почерпнуть позитив из продемонстрированной игры в преддверии битве с "Реалом" в Лиге Чемпионов.



"Мы должны играть лучше. В этом матче было много хороших вещей, атакующих подходов, ударов, статистических показателей, так что это позитивная игра — но не в плане счета".



"Мы по-настоящему расстроены. Такое случается в футболе. Парни выложились без остатка, они старались, они атаковали".



"Мы должны играть лучше. Я ответственен за это. Нам нужно уделить этому внимание и улучшить свою игру".



"Если вы посмотрите на статистику матча, то во многих аспектах мы были хороши. Нам нужно смириться с результатом и прибавить".



"Мы хотели одержать победу дома, и у нас был позитивный настрой. Это не так, что мы недостаточно старались. Моментами нужно было действовать лучше".



"Мы не можем жалеть себя. Мы расстроены, каждый расстроен. Во вторник вечером нас ждет великолепный матч, и мы должны исправиться", — цитирует Поттера The Independent.