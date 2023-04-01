Артета: "Рад за Жезуса"

Микель Артета и Габриэль Жезус Рулевой "Арсенала" Микель Артета поделился своей радостью от того, что его нападающий Габриэль Жезус прервал свою голевую засуху.

В субботу Жезус своим дублем помог "Арсеналу" разгромить "Лидс" со счетом 4:1. Эти голы стали для Габриэля первыми с 1 октября.

Артета очень рад, что вернувшийся после операции на колене Жезус был вознагражден за свою упорную работу на тренировочной базе.

"Я рад за него. Все были рады. Все мы хлопали ему. Он так упорно трудился последние четыре-пять месяцев, а команда и персонал оказывали ему большую поддержку".

"Сегодня он заслужил шанс выйти в старте. Он очень убедительно использовал свою возможность и забил два гола".

"Прежде всего все игроки должны чувствовать, что мы доверяем им. Им нужна эта уверенность", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Жезус, Лидс, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2023 22:00

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  1. true-manc 01.04.2023 22:03 # true-manc
    Ученик КОРОЛЯ рад за КОРОЛЯ! Всё у етих гуннеров держится только благодаря нам.

    (ответить)

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