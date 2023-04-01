Артета: "Рад за Жезуса"

Рулевой "Арсенала" Микель Артета поделился своей радостью от того, что его нападающий Габриэль Жезус прервал свою голевую засуху.

В субботу Жезус своим дублем помог "Арсеналу" разгромить "Лидс" со счетом 4:1. Эти голы стали для Габриэля первыми с 1 октября.



Артета очень рад, что вернувшийся после операции на колене Жезус был вознагражден за свою упорную работу на тренировочной базе.



"Я рад за него. Все были рады. Все мы хлопали ему. Он так упорно трудился последние четыре-пять месяцев, а команда и персонал оказывали ему большую поддержку".



"Сегодня он заслужил шанс выйти в старте. Он очень убедительно использовал свою возможность и забил два гола".



"Прежде всего все игроки должны чувствовать, что мы доверяем им. Им нужна эта уверенность", — цитирует Артету The Independent.