Клопп назвал четырех игроков, которые сыграли "нормально" против "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у него нет претензий только к четырем игрокам после матча против "Манчестер Сити".

Забив быстрый гол усилиями Мохамеда Салаха в субботнем матче Премьер-Лиги на "Этихад", затем "Ливерпуль" пропустил четыре раза подряд и в итоге потерпел поражение 4:1.



Клопп считает, что никто из его игроков не показал своего лучшего футбола, и только четверым Юрген может поставить оценку "нормально".



"Нормально сыграли четверо: двое полузащитников, Хендерсон и Фабиньо, они много трудились, а также Коди (Гакпо) и Алиссон. Если ты хочешь чего-нибудь добиться здесь, то 14-15 игроков должны показать свой лучший футбол, а этого не было".



"Сложно отыгрываться, когда уступаешь здесь 3:1. У нас была ситуация, чтобы сделать счет 3:2, когда прорывался Роббо (Энди Робертсон), но в остальном "Сити" мог делать, что пожелает, потому что свободные зоны были слишком большими, и нам повезло, что после двух быстрых голов в начале второго тайма мы пропустили еще только однажды", — цитирует Клоппа The Guardian.