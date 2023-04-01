Клопп назвал четырех игроков, которые сыграли "нормально" против "Сити"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у него нет претензий только к четырем игрокам после матча против "Манчестер Сити".

Забив быстрый гол усилиями Мохамеда Салаха в субботнем матче Премьер-Лиги на "Этихад", затем "Ливерпуль" пропустил четыре раза подряд и в итоге потерпел поражение 4:1.

Клопп считает, что никто из его игроков не показал своего лучшего футбола, и только четверым Юрген может поставить оценку "нормально".

"Нормально сыграли четверо: двое полузащитников, Хендерсон и Фабиньо, они много трудились, а также Коди (Гакпо) и Алиссон. Если ты хочешь чего-нибудь добиться здесь, то 14-15 игроков должны показать свой лучший футбол, а этого не было".

"Сложно отыгрываться, когда уступаешь здесь 3:1. У нас была ситуация, чтобы сделать счет 3:2, когда прорывался Роббо (Энди Робертсон), но в остальном "Сити" мог делать, что пожелает, потому что свободные зоны были слишком большими, и нам повезло, что после двух быстрых голов в начале второго тайма мы пропустили еще только однажды", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1767

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 01.04.2023 22:05 # true-manc
    4 игрока нормально пососировали, а игроков 10 просто феноменально отполировали королевские болты.
    в общем, портовый бордель, как обычно, поработал на славу

    (ответить)

  2. cristean2 01.04.2023 21:02 # cristean2
    Го в Челси, тут все будут играть хорошо!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: