Гвардиола: "Идеальная игра"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда показала "идеальную игру" против "Ливерпуля".

В субботу "Сити" одержал волевую победу 4:1 над "Ливерпулем", четырежды ответив на быстрый гол Мохамеда Салаха.



Гвардиола очень доволен продемонстрированным футболом и находит этот матч одним из своих лучших за время работы в Манчестере.



"Он первой минуты и до 93-й минуты это была идеальная игра. Даже уступая 0:1, мы играли очень хорошо. Конечно, этот соперник всегда опасен при переходах в атаку, но мы были очень хороши на всех участках поля. Это был один из наших лучших матчей за эти семь лет".



"Когда мы уступали 0:1, игроки знали, что они не играют плохо. В перерыве мы чуть подправили свою игру. Конечно, нам повезло забить второй гол, но мы были так стабильны на протяжении 93 минут", — сообщил Гвардиола BT Sport.