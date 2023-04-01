"Арсенал" разгромил "Лидс" и восстановил отрыв в восемь очков

Разгромив "Лидс" со счетом 4:1, "Арсенал" оформил седьмую победу подряд в Премьер-Лиге и восстановил свой восьмиочковый отрыв во главе таблицы.

Относительно победы над "Кристал Пэлас" перед международным перерывом в стартовый состав "канониров" вернулся Габриэль Жезус, заменив Букайо Сака.



Наставник "белых" Хави Грасия ввел в стартовый состав своей команды Расмуса Кристенсена, Паскаля Стрейка, Крисенсио Саммервилла и Луиса Синистерру.



Первый опасный в матче момент создали хозяева. Это Жезус пробивал головой без помех с границы вратарской после подачи Гранита Джаки, но мяч полетел выше.



"Арсенал" имел значительное преимущество по владению мячом, но продолжить создавать моменты не смог. Вдобавок "Лидс" не прижимался к своим воротам, охотно огрызаясь.



В середине первого тайма гости выглядели едва ли не лучше своего соперника, однако после некоторого затишья "канониры" ответили заработанным пенальти. Это Жезус принялся финтить в чужой штрафной и нарвался на фол со стороны Люка Эйлинга. Сам же Габриэль и реализовал 11-метровый — 1:0.



"Арсенал" не показал ничего вразумительного в остатке первого тайма, но второй начал со второго гола. Габриэль Мартинелли обыграл оппонента на левом фланге и прострелил к дальней штанге, куда подключился Бен Уайт — 2:0.



"Белые" совсем рассыпались и на 55-й минуте пропустили в третий раз. Леандро Троссард принял мяч от Жезуса на границе штрафной, рванул на правый край площадки, а затем отдал ответную передачу на бросившегося к воротам Габриэля — 3:0.



На 76-й минуте гостям, которым терять было уже нечего, удалось слегка подсластить свою пилюлю. Расмус Кристенсен пробил с дистанции, а рикошет от Александра Зинченко дезориентировал Аарона Рамсдейла в воротах — 3:1.



Впрочем, последнее слово в матче все равно осталось за "Арсеналом". На 84-й минуте Джака головой замкнул подачи Мартина Эдегора — 4:1.



Роковой для "Лидса" пенальти случился, когда "белые" проводили свой лучший отрезок в матче. В начале второго тайма "Арсенал" укрепил свое преимущество, закрыв вопрос об исходе матча.



"Арсенал" — "Лидс". Отчет о матче