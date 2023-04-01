"Арсенал" разгромил "Лидс" и восстановил отрыв в восемь очков

Габриэль Жезус Разгромив "Лидс" со счетом 4:1, "Арсенал" оформил седьмую победу подряд в Премьер-Лиге и восстановил свой восьмиочковый отрыв во главе таблицы.

Относительно победы над "Кристал Пэлас" перед международным перерывом в стартовый состав "канониров" вернулся Габриэль Жезус, заменив Букайо Сака.

Наставник "белых" Хави Грасия ввел в стартовый состав своей команды Расмуса Кристенсена, Паскаля Стрейка, Крисенсио Саммервилла и Луиса Синистерру.

Первый опасный в матче момент создали хозяева. Это Жезус пробивал головой без помех с границы вратарской после подачи Гранита Джаки, но мяч полетел выше.

"Арсенал" имел значительное преимущество по владению мячом, но продолжить создавать моменты не смог. Вдобавок "Лидс" не прижимался к своим воротам, охотно огрызаясь.

В середине первого тайма гости выглядели едва ли не лучше своего соперника, однако после некоторого затишья "канониры" ответили заработанным пенальти. Это Жезус принялся финтить в чужой штрафной и нарвался на фол со стороны Люка Эйлинга. Сам же Габриэль и реализовал 11-метровый — 1:0.

"Арсенал" не показал ничего вразумительного в остатке первого тайма, но второй начал со второго гола. Габриэль Мартинелли обыграл оппонента на левом фланге и прострелил к дальней штанге, куда подключился Бен Уайт — 2:0.

"Белые" совсем рассыпались и на 55-й минуте пропустили в третий раз. Леандро Троссард принял мяч от Жезуса на границе штрафной, рванул на правый край площадки, а затем отдал ответную передачу на бросившегося к воротам Габриэля — 3:0.

На 76-й минуте гостям, которым терять было уже нечего, удалось слегка подсластить свою пилюлю. Расмус Кристенсен пробил с дистанции, а рикошет от Александра Зинченко дезориентировал Аарона Рамсдейла в воротах — 3:1.

Впрочем, последнее слово в матче все равно осталось за "Арсеналом". На 84-й минуте Джака головой замкнул подачи Мартина Эдегора — 4:1.

Роковой для "Лидса" пенальти случился, когда "белые" проводили свой лучший отрезок в матче. В начале второго тайма "Арсенал" укрепил свое преимущество, закрыв вопрос об исходе матча.

"Арсенал" — "Лидс". Отчет о матче


Метки Арсенал, Лидс, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2023 19:00

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  1. ian 01.04.2023 19:21 # ian
    Артета тролль. С таким же счётом выиграл соперника

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  2. sausage 01.04.2023 19:17 # sausage
    А полтора голубка с ограниченным словарным запасом сидели тихо, сжав кулачки, и надеялись на чудо и на Лидс, что Арсенал потеряет очки. Соснули.

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  3. brown-ale 01.04.2023 19:17 # brown-ale
    Походу Джезус станет чемпионом второй год подряд.

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  4. thegodfather 01.04.2023 19:16 # thegodfather
    чота не понял...тухиль, чо за прикол, зачем чопо-мотинг и старые конспекты
    доставай манешечку и усраивай ебочку

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  5. arsenalbigfan 01.04.2023 19:16 # arsenalbigfan
    Я кароче понял, щель88 это предводитель гейгуннеров

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  6. kukuruzko 01.04.2023 19:06 # kukuruzko
    Иисус вовремя воскрес

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  7. explosion 01.04.2023 19:02 # explosion
    Топы сговорились крушить средняков с одинаковым счётом.

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  8. superglor 01.04.2023 19:02 # superglor
    Ну ничего, скоро Лулерпуль соберется и от обиды разгромит Орсиналь, тут-то вместо 8-очкового отрыва у них будет 8-очковый разрыв.

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  9. eminem97gunner 01.04.2023 19:01 # eminem97gunner
    Лучшая команда в мире

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