Клопп — о поражении от "Сити": "Это абсолютно неприемлемо"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "неприемлемой" игру своей команды в проигранном матче против "Манчестер Сити".

Именно "Ливерпуль" открыл счет в субботнем матче Премьер-Лиги на "Этихад", однако подопечные Клоппа не удержали это преимущество.



Еще до перерыва "Сити" сравнял счет, а в начале второго тайма забил дважды, после чего "Ливерпуль" бросил играть и в итоге потерпел поражение 4:1.



То, как "красные" капитулировали, перестав оказывать сопротивление, сильно расстраивает Клоппа. Юрген считает, что "горожане" вполне могли победить крупнее.



"В первом тайме мы играл так, как делали это часто, приезжая сюда. "Сити" всегда больше владел мячом, но у нас были свои отрезки. Мы играли спокойно, хладнокровно и создавали им проблемы".



"Мы забили замечательный гол, имели еще один большой момент, но пропустили. Нам не повезло, что мяч так прошел между ног Робертсона, и они добили его в ворота, но после того, как мы вышли на второй тайм и пропустили два быстрых гола, все развалилось. Сложно смириться с тем, как мы пропускали. Мы не оказывали сопротивления".



"Если честно, это абсолютно неприемлемо. "Сити" полностью контролировал игру после этих голов, а мы были уязвимы. Они могли делать, что пожелают, и нам повезло, что они не захотели забить больше. Они забили только еще один — ну, спасибо за это. Счет мог быть другим, и это плохая новость для нас. У нас были свои моменты, но в целом то, как мы проиграли, неприемлемо", — сообщил Клопп BBC.