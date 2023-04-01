Поттер хочет сохранить Ковачича в "Челси"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что хочет сохранить полузащитника Матео Ковачича в клубе.

На текущей неделе появилась информация, что "Челси" пока не предлагал новый контракт Ковачичу и может продать Матео грядущим летом.



Ковачича, чей действующий контракт истекает в следующем году, сватают в "Манчестер Сити" и "Баварию", однако Поттер очень ценит 28-летнего игрока сборной Хорватии.



"Клуб постоянно обсуждает контракты с игроками. Это не значит, что публике должно быть об этом известно. Такого рода вещи происходят за кулисами, и когда нам будет, что объявить, мы сделаем это".



"Я испытываю огромное уважение к нему как к человеку. Он замечательно выступает за нас, он очень поддерживает своих партнеров по команде. Он исполняет свою роль и в последних матчах был нашим капитаном. На мой взгляд, он важен. Но Матео и клуб должны обсудить это между собой".



"У него был тяжелый период после Чемпионата Мира. Почти весь сезон его беспокоит колено. Это было испытание для него. Но он держался абсолютно великолепным образом".



"Он упорно трудился за кулисами, чтобы всегда быть в строю. Он выступил на Чемпионате Мира, и это был замечательный опыт для него, а также возможность отвлечься. Он вернулся в очень хорошей форме".



"В последние недели он по-настоящему прибавил. Он демонстрировал свое мастерство, свои лидерские качества", — цитирует Поттера The Independent.