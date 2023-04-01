"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль"
Пропустив первым, "Манчестер Сити" без особых проблем перевернул игру против "Ливерпуля" и в итоге одержал крупную победу со счетом 4:1.
Нападающий Эрлинг Холанд все-таки не попал в заявку "горожан". Относительно победы 6:0 над "Бернли" в Кубке Англии в стартовый состав вернулись Эдерсон, Джон Стоунс, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.
По сравнению с поражением 1:0 от "Реала" в Лиге Чемпионоа 17 дней назад в старте у "красных" произошло два изменения. Это Джордан Хендерсон и Харви Эллиотт появились место Джеймса Милнера и Дарвина Нуньеса.
Первое подобие опасного момента возникло на девятой минуте, когда у Кевина Де Брюйне прошел заброс к дальней штанге, однако попытка Гюндогана сделать скидку на Хулиана Альвареса была остановлена голкипером гостей Алиссоном.
Вскоре Родри пробил прямо в Алиссона, а затем Рияд Махрез ударом со штрафного направил мяч в сантиметрах от штанги.
"Ливерпуль" впервые ответил на 17-й минуте — и сразу забил. Диогу Жота корпусом укрыл мяч от защитника внутри штрафной, позволив Мохамеду Салаху беспрепятственно нанести удар в касание — 0:1.
Пропустив гол, "Сити" продолжил оказывать давление и на 26-й минуте едва снова не попался на контратаке, однако вернувшийся в оборону Джек Грилиш остановил прорыв Салаха.
А уже спустя минуту Грилиш отметился в атаке. Джек с левого края штрафной вывел Альвареса практически на пустые ворота — 1:1.
В остатке первого тайма ничего интересного уже не произошло, зато второй тайм сразу начался с гола "Сити". Альварес отправил в прорыв Рияда Махреза, тот с правого края штрафной вырезал мяч на Де Брюйне, и Кевину лишь оставалось подставить ногу перед пустыми воротами — 2:1.
Пока "Ливерпуль" приходил в себя, "горожане" сделали разницу в счете комфортной. Удар Альвареса из района 11-метровой отметки был заблокирован Трентом Александер-Арнольдом, однако мяч отскочил к Гюндогану, который поспешил пробить в угол ворот — 3:1.
Далее хозяева полностью контролировали игру, не выпуская мяч. И на 74-й минуте гости пропустили еще раз. Де Брюйне с левого края штрафной, почти от лицевой линии, сделал пас назад на Грилиша, а тот пробил в касание — 4:1.
В концовке матча "Ливерпуль" не подавал никаких признаков жизни и, скорее, мог пропустить в пятый раз, чем сократить разницу в счете.
"Ливерпуль" хорошо начал матч и забил быстрый гол, но продемонстрировал крайне хрупкую игру в обороне — "Сити" не пришлось чересчур напрягаться, чтобы заставить защиту "красных" ошибаться. Во втором тайме у "красных" совершенно ничего не получалось в атаке.
"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче
01.04.2023 16:25
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Последние комментарии:
пеначка была, все по делу.
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лидс в атаке куда острее и умнее чем императоры играет(
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BREAKING: Mason Mount and Chelsea have agreed a fee of £250K per week on a 3 year contract basis which sees Mount here till 2026.
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Лидс лучше смотрится. Должны победу увозить
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Поттер намекнул, что у Лукаку есть будущее в "Челси"
Источник: http://fapl.ru/posts/99516/
Уахахахахахахаха, им прошлого не хватило?
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асеноль без сака это просто гакпище
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Бля, ладно б вата, но ватоёбы, вы чего. Какой какукпуль?) я же орал с этих даунов
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концовка игры напомнила детскую забаву - игру в собачку...
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Все россияне стоят на коленях с рождения, это факт, с этим не поспоришь. О чем вы вообще, ребята?
(ответить)
Каждой Украине нужен хохлоеб Слава)
(ответить)
Это база.
(ответить)
F*cking shame (((
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Запомните раз и навсегда, тупые свинособаки на русне.
Украинцы - нация с силой духа, которой восхищается весь мир.
Украина на троне!
Эстония на троне!
Казахи - сверхлюди!
Казахстан на троне!
Пидорашка на страпоне!
Русня - крепостные терпилы-куколды, с рождения на коленях!
Русские люди - грязь, русская девушка - 6лядь.
Россияне - это самая позорная нация на планете, на данный момент и это неоспоримый факт. Другого мнения просто не существует.
Это факты. Против фактов не попрёшь, что бы вы тут не писали.
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Грустно. Ну ладно, не всё же ебать мешков, пусть будет интрига в противостоянии. Клопп, как всегда, "гений" замен. ну ладно Нуньес и Фирмино, они могут что-то привнести в игру, а нахуя уже дано умершее тело Окса на поле нужно? Да и Милнер вместо Гакпо хз. Или может у голландца травма какая-то?
Короче, грустно это всё. Лан, едем дальше, перезагрузка, ремастеринг и тд.
PS Комменаторы на Сетанте - олухи колхозные. Понимание футбола на уровне аналитики астера - главное побольше умных слов и фраз про зоны и линии, а то, что бред несут откровенный, это уже пох. Да и отсебятина бесит? Переключил На BTsport, англы куда адекватнее.
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пеликаны соснули как русня в Украине.
(ответить)
Вые6али своих сучек, прямо как ВСУ е6ут рабсеян хе хе
(ответить)
Запомните раз и навсегда, тупые свинособаки на русне.
Украинцы - нация с силой духа, которой восхищается весь мир.
Украина на троне!
Эстония на троне!
Казахи - сверхлюди!
Казахстан на троне!
Пидорашка на страпоне!
Русня - крепостные терпилы-куколды, с рождения на коленях!
Русские люди - грязь, русская девушка - 6лядь.
Россияне - это самая позорная нация на планете, на данный момент и это неоспоримый факт. Другого мнения просто не существует.
Это факты. Против фактов не попрёшь, что бы вы тут не писали.
(ответить)
это все пох, я в ожидании рубки императорси за место под солнцем в первой 10-ке!! Плюс окончательно вопросы о вылете нужно снимать, что победа и даст императорам сегодня!
(ответить)
и ето еще Эрлинга не было, так бы лузерпуки восьмерку отхватили)))
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01.04.2023 16:19 # удалить
moneycity
Сакер обоссался, сосага на страпоне.
Источник: http://fapl.ru/posts/99506/?c=1#c7753695
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