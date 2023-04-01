"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль"

Джек Грилиш Пропустив первым, "Манчестер Сити" без особых проблем перевернул игру против "Ливерпуля" и в итоге одержал крупную победу со счетом 4:1.

Нападающий Эрлинг Холанд все-таки не попал в заявку "горожан". Относительно победы 6:0 над "Бернли" в Кубке Англии в стартовый состав вернулись Эдерсон, Джон Стоунс, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.

По сравнению с поражением 1:0 от "Реала" в Лиге Чемпионоа 17 дней назад в старте у "красных" произошло два изменения. Это Джордан Хендерсон и Харви Эллиотт появились место Джеймса Милнера и Дарвина Нуньеса.

Первое подобие опасного момента возникло на девятой минуте, когда у Кевина Де Брюйне прошел заброс к дальней штанге, однако попытка Гюндогана сделать скидку на Хулиана Альвареса была остановлена голкипером гостей Алиссоном.

Вскоре Родри пробил прямо в Алиссона, а затем Рияд Махрез ударом со штрафного направил мяч в сантиметрах от штанги.

"Ливерпуль" впервые ответил на 17-й минуте — и сразу забил. Диогу Жота корпусом укрыл мяч от защитника внутри штрафной, позволив Мохамеду Салаху беспрепятственно нанести удар в касание — 0:1.

Пропустив гол, "Сити" продолжил оказывать давление и на 26-й минуте едва снова не попался на контратаке, однако вернувшийся в оборону Джек Грилиш остановил прорыв Салаха.

А уже спустя минуту Грилиш отметился в атаке. Джек с левого края штрафной вывел Альвареса практически на пустые ворота — 1:1.

В остатке первого тайма ничего интересного уже не произошло, зато второй тайм сразу начался с гола "Сити". Альварес отправил в прорыв Рияда Махреза, тот с правого края штрафной вырезал мяч на Де Брюйне, и Кевину лишь оставалось подставить ногу перед пустыми воротами — 2:1.

Пока "Ливерпуль" приходил в себя, "горожане" сделали разницу в счете комфортной. Удар Альвареса из района 11-метровой отметки был заблокирован Трентом Александер-Арнольдом, однако мяч отскочил к Гюндогану, который поспешил пробить в угол ворот — 3:1.

Далее хозяева полностью контролировали игру, не выпуская мяч. И на 74-й минуте гости пропустили еще раз. Де Брюйне с левого края штрафной, почти от лицевой линии, сделал пас назад на Грилиша, а тот пробил в касание — 4:1.

В концовке матча "Ливерпуль" не подавал никаких признаков жизни и, скорее, мог пропустить в пятый раз, чем сократить разницу в счете.

"Ливерпуль" хорошо начал матч и забил быстрый гол, но продемонстрировал крайне хрупкую игру в обороне — "Сити" не пришлось чересчур напрягаться, чтобы заставить защиту "красных" ошибаться. Во втором тайме у "красных" совершенно ничего не получалось в атаке.

"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2023 16:25

Количество просмотров Просмотров: 2126

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 01.04.2023 17:35 # thegodfather
    пеначка была, все по делу.

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  2. thegodfather 01.04.2023 17:33 # thegodfather
    лидс в атаке куда острее и умнее чем императоры играет(

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  3. goey 01.04.2023 17:29 # goey
    BREAKING: Mason Mount and Chelsea have agreed a fee of &#163;250K per week on a 3 year contract basis which sees Mount here till 2026.

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  4. division 01.04.2023 17:24 # division
    Лидс лучше смотрится. Должны победу увозить

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  5. sausage 01.04.2023 17:21 # sausage
    Поттер намекнул, что у Лукаку есть будущее в "Челси"

    Источник: http://fapl.ru/posts/99516/

    Уахахахахахахаха, им прошлого не хватило?

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  6. thegodfather 01.04.2023 17:18 # thegodfather
    асеноль без сака это просто гакпище

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  7. narcot 01.04.2023 17:12 # narcot
    Бля, ладно б вата, но ватоёбы, вы чего. Какой какукпуль?) я же орал с этих даунов

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  8. kojan 01.04.2023 17:11 # kojan
    концовка игры напомнила детскую забаву - игру в собачку...

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  9. moneycity 01.04.2023 16:54 # moneycity
    Все россияне стоят на коленях с рождения, это факт, с этим не поспоришь. О чем вы вообще, ребята?

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  10. takernotagiver 01.04.2023 16:51 # takernotagiver
    Каждой Украине нужен хохлоеб Слава)

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  11. moneycity 01.04.2023 16:50 # moneycity
    Это база.

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  12. bushwacka 01.04.2023 16:50 # bushwacka
    F*cking shame (((

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  13. moneycity 01.04.2023 16:49 # moneycity
    Запомните раз и навсегда, тупые свинособаки на русне.
    Украинцы - нация с силой духа, которой восхищается весь мир.
    Украина на троне!
    Эстония на троне!
    Казахи - сверхлюди!
    Казахстан на троне!
    Пидорашка на страпоне!
    Русня - крепостные терпилы-куколды, с рождения на коленях!
    Русские люди - грязь, русская девушка - 6лядь.
    Россияне - это самая позорная нация на планете, на данный момент и это неоспоримый факт. Другого мнения просто не существует.
    Это факты. Против фактов не попрёшь, что бы вы тут не писали.

    (ответить)

  14. sausage 01.04.2023 16:39 # sausage
    Грустно. Ну ладно, не всё же ебать мешков, пусть будет интрига в противостоянии. Клопп, как всегда, "гений" замен. ну ладно Нуньес и Фирмино, они могут что-то привнести в игру, а нахуя уже дано умершее тело Окса на поле нужно? Да и Милнер вместо Гакпо хз. Или может у голландца травма какая-то?
    Короче, грустно это всё. Лан, едем дальше, перезагрузка, ремастеринг и тд.
    PS Комменаторы на Сетанте - олухи колхозные. Понимание футбола на уровне аналитики астера - главное побольше умных слов и фраз про зоны и линии, а то, что бред несут откровенный, это уже пох. Да и отсебятина бесит? Переключил На BTsport, англы куда адекватнее.

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  15. manutd-20champ 01.04.2023 16:39 # manutd-20champ
    пеликаны соснули как русня в Украине.

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  16. moneycity 01.04.2023 16:37 # moneycity
    Вые6али своих сучек, прямо как ВСУ е6ут рабсеян хе хе

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  17. moneycity 01.04.2023 16:36 # moneycity
    Запомните раз и навсегда, тупые свинособаки на русне.
    Украинцы - нация с силой духа, которой восхищается весь мир.
    Украина на троне!
    Эстония на троне!
    Казахи - сверхлюди!
    Казахстан на троне!
    Пидорашка на страпоне!
    Русня - крепостные терпилы-куколды, с рождения на коленях!
    Русские люди - грязь, русская девушка - 6лядь.
    Россияне - это самая позорная нация на планете, на данный момент и это неоспоримый факт. Другого мнения просто не существует.
    Это факты. Против фактов не попрёшь, что бы вы тут не писали.

    (ответить)

  18. thegodfather 01.04.2023 16:34 # thegodfather
    это все пох, я в ожидании рубки императорси за место под солнцем в первой 10-ке!! Плюс окончательно вопросы о вылете нужно снимать, что победа и даст императорам сегодня!

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  19. true-manc 01.04.2023 16:34 # true-manc
    и ето еще Эрлинга не было, так бы лузерпуки восьмерку отхватили)))

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  20. moneycity 01.04.2023 16:34 # moneycity
    01.04.2023 16:19 # удалить
    moneycity

    Сакер обоссался, сосага на страпоне.

    Источник: http://fapl.ru/posts/99506/?c=1#c7753695

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