"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль"

Пропустив первым, "Манчестер Сити" без особых проблем перевернул игру против "Ливерпуля" и в итоге одержал крупную победу со счетом 4:1.

Нападающий Эрлинг Холанд все-таки не попал в заявку "горожан". Относительно победы 6:0 над "Бернли" в Кубке Англии в стартовый состав вернулись Эдерсон, Джон Стоунс, Мануэль Аканджи, Натан Аке, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.



По сравнению с поражением 1:0 от "Реала" в Лиге Чемпионоа 17 дней назад в старте у "красных" произошло два изменения. Это Джордан Хендерсон и Харви Эллиотт появились место Джеймса Милнера и Дарвина Нуньеса.



Первое подобие опасного момента возникло на девятой минуте, когда у Кевина Де Брюйне прошел заброс к дальней штанге, однако попытка Гюндогана сделать скидку на Хулиана Альвареса была остановлена голкипером гостей Алиссоном.



Вскоре Родри пробил прямо в Алиссона, а затем Рияд Махрез ударом со штрафного направил мяч в сантиметрах от штанги.



"Ливерпуль" впервые ответил на 17-й минуте — и сразу забил. Диогу Жота корпусом укрыл мяч от защитника внутри штрафной, позволив Мохамеду Салаху беспрепятственно нанести удар в касание — 0:1.



Пропустив гол, "Сити" продолжил оказывать давление и на 26-й минуте едва снова не попался на контратаке, однако вернувшийся в оборону Джек Грилиш остановил прорыв Салаха.



А уже спустя минуту Грилиш отметился в атаке. Джек с левого края штрафной вывел Альвареса практически на пустые ворота — 1:1.



В остатке первого тайма ничего интересного уже не произошло, зато второй тайм сразу начался с гола "Сити". Альварес отправил в прорыв Рияда Махреза, тот с правого края штрафной вырезал мяч на Де Брюйне, и Кевину лишь оставалось подставить ногу перед пустыми воротами — 2:1.



Пока "Ливерпуль" приходил в себя, "горожане" сделали разницу в счете комфортной. Удар Альвареса из района 11-метровой отметки был заблокирован Трентом Александер-Арнольдом, однако мяч отскочил к Гюндогану, который поспешил пробить в угол ворот — 3:1.



Далее хозяева полностью контролировали игру, не выпуская мяч. И на 74-й минуте гости пропустили еще раз. Де Брюйне с левого края штрафной, почти от лицевой линии, сделал пас назад на Грилиша, а тот пробил в касание — 4:1.



В концовке матча "Ливерпуль" не подавал никаких признаков жизни и, скорее, мог пропустить в пятый раз, чем сократить разницу в счете.



"Ливерпуль" хорошо начал матч и забил быстрый гол, но продемонстрировал крайне хрупкую игру в обороне — "Сити" не пришлось чересчур напрягаться, чтобы заставить защиту "красных" ошибаться. Во втором тайме у "красных" совершенно ничего не получалось в атаке.



"Манчестер Сити" — "Ливерпуль". Отчет о матче