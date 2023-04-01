"Тоттенхэм" задумывался о приглашении Роналду

"Тоттенхэм" задумывался о приглашении нападающего Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.

Став лучшим бомбардиром "Юнайтед" в прошлом сезоне, Криштиану не смог найти общего языка с Эриком Тен Хагом, заступившим на должность главного тренера "красных дьяволов" в преддверии этой кампании.



Пресса спекулировала насчет возможного ухода Роналду из "Юнайтед" с момента, как Криштиану не явился к началу предсезонной подготовки.



Как стало известно Daily Mail, в то время "Тоттенхэм" был одним из клубов, сделавших свои запросы насчет Роналду. Президент "шпор" Даниэль Леви обсуждал с Антонио Конте, тогда тренировавшим лондонскую команду, приглашение Криштиану.



В конце концов Леви и Конте, чьи отношения в то время были значительно лучше, нежели в момент ухода Антонио из клуба в марте, решили, что этот трансфер не был бы правильным для "Тоттенхэма".



В итоге Роналду остался в "Юнайтед" до ноября, когда он разорвал свой контракт, вскоре отправившись свободным агентом в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.