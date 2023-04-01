Поттер намекнул, что у Лукаку есть будущее в "Челси"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер намекнул, что у нападающего Ромелу Лукаку есть будущее на "Стэмфорд Бридж".

Этот сезон Лукаку проводит за "Интер" на правах аренды, но итальянский клуб уже анонсировал, что летом Ромелу вернется в "Челси".



И хотя в прошлом сезоне Лукаку забил только восемь голов за "Челси" в Премьер-Лиге, Поттер дает понять, что ценит качества бельгийца, которому в следующем месяце исполнится 30.



"Ну, он все еще игрок "Челси", и мы за ним, конечно, следим. Мы понимаем, каково его положение. Сейчас он в аренде, и летом мы будем решать. Он великолепный игрок. Он тот, кого мы знаем и кто нам нравится".



"Повторюсь, нам нужно будет поговорить об этом летом, потому что сейчас он выступает за свой клуб на правах аренды", — цитирует Поттера Daily Mirror.