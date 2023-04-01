"Челси" — серьезный претендент на Осимхена

"Челси" является серьезным претендентом на покупку нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

Осимхен великолепно проводит этот сезон, забив 25 голов в 29 матчах за "Наполи". 24-летний нигериец вызывает интерес у целого ряда европейских грандов, включая "Манчестер Юнайтед".



Однако Evening Standard утверждает, что большие виды на Осимхена также имеет "Челси". Виктор осведомлен об интересе "синих", для которых он является целью номер один среди забивных форвардов.



На "Стэмфорд Бридж" верят, что Осимхен сможет стать для них таким же грозным оружием, как стал Эрлинг Холанд для "Манчестер Сити".



Идолом Осимхена в детстве был бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба, и возможность пойти по стопам ивуарийской легенды может стать важным фактором для Виктора.



Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги "Челси" забил только 29 голов, и это больше лишь семи команд, причем все семь участвуют в борьбе за выживание.