Пепе: "Я бы мог быть важен для "Арсенала"

Николя Пепе Вингер "Ниццы" Николя Пепе заявил, что мог бы быть важным для "Арсенала" игроком.

На этот сезон 27-летний Пепе, купленный "Арсеналом" у "Лилля" за 72 миллиона фунтов в 2019 году, вернулся в Лигу 1 на правах аренды.

Николя чувствует некоторую несправедливость со стороны главного тренера "канониров" Микеля Артеты и не берется предсказать свое будущее.

"Я очень счастлив в "Ницце, мне все еще предстоит провести два важных месяца в этом клубе. Я хочу сосредоточиться на двух заключительных месяцах, а насчет остального я не знаю. Будут переговоры".

"Я не знаю, чего хочет "Арсенал". У меня по-прежнему много друзей там. Я бы мог быть важен для этого клуба, но у тренера другие предпочтения", — цитирует Пере Daily Mail.


Метки Арсенал, Ницца, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 01.04.2023 13:30 # aliluya-nn
    Прибавлять надо Пепе, чтобы возвращаться в состав Арсенала ..но и не повезло ему немного, что его конкурентом по позиции был Сака

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  2. oldtrafford 01.04.2023 13:06 # oldtrafford
    72 миллиона за это чудо. До сих пор не верится

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