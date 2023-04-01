Пепе: "Я бы мог быть важен для "Арсенала"

Вингер "Ниццы" Николя Пепе заявил, что мог бы быть важным для "Арсенала" игроком.

На этот сезон 27-летний Пепе, купленный "Арсеналом" у "Лилля" за 72 миллиона фунтов в 2019 году, вернулся в Лигу 1 на правах аренды.



Николя чувствует некоторую несправедливость со стороны главного тренера "канониров" Микеля Артеты и не берется предсказать свое будущее.



"Я очень счастлив в "Ницце, мне все еще предстоит провести два важных месяца в этом клубе. Я хочу сосредоточиться на двух заключительных месяцах, а насчет остального я не знаю. Будут переговоры".



"Я не знаю, чего хочет "Арсенал". У меня по-прежнему много друзей там. Я бы мог быть важен для этого клуба, но у тренера другие предпочтения", — цитирует Пере Daily Mail.