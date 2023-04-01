Абрахэм не исключает свое возвращение в "Челси"

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм заявил, что не исключает свое возвращение в "Челси".

Этот сезон Абрахэм проводит не так ярко, как предыдущий, и, по слухам, может вернуться в Премьер-Лигу грядущим летом.



Одним из претендентов на Абрахэма называют его бывший клуб "Челси", и Тэмми не исключает такой сценарий, однако пока 25-летний англичанин думает только о "Роме".



"Вернуться в "Челси"? В футболе никогда не говори никогда. Прямо сейчас я сосредоточен на "Роме" — мы хотим сильно завершить сезон".



"Я еще не начинал думать ни о чем другом, кроме как о "Роме" и о том, чтобы играть в свою лучшую игру".



"Я бы не сказал, что у меня осталось незаконченное дело в Англии — я не спешу. У футбола нет прописки, в футбол можно играть везде. Возможно, я останусь в "Роме" на следующее десятилетие; возможно, нет. Никогда не знаешь, что ждет тебя за углом", — сообщил Абрахэм FourFourTwo.