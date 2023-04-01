Гвардиола: "Опыт побед "Сити" не имеет значения"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что восемь очков отрыва "Арсенала" являются гораздо более весомым преимуществом, нежели опыт "горожан" по завоеванию титула Премьер-Лиги.

"Сити" четырежды выигрывал Премьер-Лигу в пяти предыдущих сезонах, однако Гвардиола не думает, что этот опыт поможет его команде настичь лидирующий "Арсенал".



Гвардиола хочет, чтобы его команда проявляла себя снова и снова, забыв о предыдущих достижениях.



"Я был бы счастлив оказаться в положении "Арсенала", нежели с опытом четырех титулов Премьер-Лиги за пять лет".



"Их преимущество в том, что они в восьми очках впереди нас, и это реальное преимущество".



"Прошлое есть прошлое, опыт не имеет значения. Абсолютно не имеет. Каждый день ты начинаешь заново".



"Много раз я слышу, как тренеры или игроки говорят: "Мне не нужно ничего показывать, мне не нужно ничего демонстрировать из-за того, что я делал в прошлом". И это самое ужасное высказывание".



"Ты должен проявлять себя каждый день — снова, снова и снова. Прошлое есть прошлое. Для воспоминаний, когда ты будешь дедушкой, это пойдет, это мило".



"Но реальность — это завтра, и когда люди придут на "Этихад" к 12:30, они не будут думать о прошлом".



"Если кто-нибудь думает "я не должен ничего показывать", то нет, ты должен, должен показывать снова и снова, иначе тебе стоит завершить карьеру", — цитирует Гвардиолу The Independent.