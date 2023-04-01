Гвардиола: "Опыт побед "Сити" не имеет значения"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что восемь очков отрыва "Арсенала" являются гораздо более весомым преимуществом, нежели опыт "горожан" по завоеванию титула Премьер-Лиги.

"Сити" четырежды выигрывал Премьер-Лигу в пяти предыдущих сезонах, однако Гвардиола не думает, что этот опыт поможет его команде настичь лидирующий "Арсенал".

Гвардиола хочет, чтобы его команда проявляла себя снова и снова, забыв о предыдущих достижениях.

"Я был бы счастлив оказаться в положении "Арсенала", нежели с опытом четырех титулов Премьер-Лиги за пять лет".

"Их преимущество в том, что они в восьми очках впереди нас, и это реальное преимущество".

"Прошлое есть прошлое, опыт не имеет значения. Абсолютно не имеет. Каждый день ты начинаешь заново".

"Много раз я слышу, как тренеры или игроки говорят: "Мне не нужно ничего показывать, мне не нужно ничего демонстрировать из-за того, что я делал в прошлом". И это самое ужасное высказывание".

"Ты должен проявлять себя каждый день — снова, снова и снова. Прошлое есть прошлое. Для воспоминаний, когда ты будешь дедушкой, это пойдет, это мило".

"Но реальность — это завтра, и когда люди придут на "Этихад" к 12:30, они не будут думать о прошлом".

"Если кто-нибудь думает "я не должен ничего показывать", то нет, ты должен, должен показывать снова и снова, иначе тебе стоит завершить карьеру", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Арсенал, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2023 11:00

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