Куперу грозит увольнение из "Форест"

Стиву Куперу грозит увольнение с поста главного тренера "Ноттингем Форест" еще до окончания сезона.

Прямо сейчас "Форест" переживает спад, не выиграв ни одного из шести последних матчей в Премьер-Лиге. В результате "лесники" опустились на 16-е место и оказались в двух очках над зоной вылета.



Таким образом, растерявший форму "Форест" оказался втянут в борьбу за выживание перед заключительным отрезком сезона, и эта ситуация может обернуться увольнением Купера.



Как сообщает The Telegraph, Стив может оказаться в "настоящей беде", если не сможет одержать домашнюю победу над "Вулверхэмптоном" в субботу.



Добавим, 43-летний Купер лишь в октябре заключил новый контракт, которым "Форест" отреагировал на появившиеся в то время слухи о возможном увольнении Стива.