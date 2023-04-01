Клопп: "Ливерпуль" будет тратить летом"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что его клуб потратится на трансферном рынке грядущим летом.
Этот сезон "Ливерпуль" проводит ниже своих стандартов. "Красные" уже лишились шансов на трофеи и в концовке сражаются лишь за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
Очевидно, что состав "Ливерпуля" нуждается в серьезном усилении, и Клопп уже не берется повторить фразу, которую он произнес после перехода Джека Грилиша в "Манчестер Сити" за 100 миллионов фунтов.
"Потрачу ли я 100 миллионов фунтов на одного игрока? Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что мы никогда не разговариваем о такого рода вещах".
"Мы будем тратить летом, и это я могу сказать определенно. Клуб точно будет тратить летом".
"На кого, как много и все такое, я не могу ничего сказать".
"Наши планы не связаны с отдельными результатами. Моя работа в том, чтобы наблюдать парней весь год, и мои решения не будут зависеть от одного матча, двух матчей".
"Потому что ты не покупаешь игрока после победы 7:0 и не продаешь игрока после поражения 1:0", — цитирует Клоппа The Independent.
01.04.2023 09:00
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Отпустить АОЧ, Кейта, Фирмино, отдать Джонса в аренду, продать Филлипса и Куллехера, парням надо расти, продать Матипа по причине спада, продать Салаха в ПСЖ/Реал/Барселону за 80 млн фунтов.
Пригласить ЦЗ, Маунта, Джуда или Райса. Милена оставлять ещё на сезон, Гомеса сделать номинальным правым защитником на замену ТАА с редкими появлениями как ЦЗ в кубковых соревнованиях страны. Если брать Джуда, то оставлять для опорной зоны Хендо, Фабиньо и Бейчетича. Я вижу Райса приоритетной покупкой по сравнению с Джудом. Его можно использовать и ближе к атаке, не только в опорной зоне. Я уже говорил, что этого парня можно раскрыть в финальной трети поля. На место правого нападающего вместо Салаха взять в аренду Рафинью у Барселоны или найти лучший вариант на рынке.
Если Ливерпуль не инвестирует в состав около 200 млн, то команда не сможет быть конкурентоспособной в следующем сезоне. Отбить такие траты можно только за счёт продажи Салаха хотя бы на половину, остальные игроки в лице Филлипса, Куллехера и возможно Фабиньо в совокупности могут принести не больше 45-50 млн.
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