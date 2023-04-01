Клопп: "Ливерпуль" будет тратить летом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что его клуб потратится на трансферном рынке грядущим летом.

Этот сезон "Ливерпуль" проводит ниже своих стандартов. "Красные" уже лишились шансов на трофеи и в концовке сражаются лишь за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Очевидно, что состав "Ливерпуля" нуждается в серьезном усилении, и Клопп уже не берется повторить фразу, которую он произнес после перехода Джека Грилиша в "Манчестер Сити" за 100 миллионов фунтов.



"Потрачу ли я 100 миллионов фунтов на одного игрока? Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что мы никогда не разговариваем о такого рода вещах".



"Мы будем тратить летом, и это я могу сказать определенно. Клуб точно будет тратить летом".



"На кого, как много и все такое, я не могу ничего сказать".



"Наши планы не связаны с отдельными результатами. Моя работа в том, чтобы наблюдать парней весь год, и мои решения не будут зависеть от одного матча, двух матчей".



"Потому что ты не покупаешь игрока после победы 7:0 и не продаешь игрока после поражения 1:0", — цитирует Клоппа The Independent.