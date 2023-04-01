"Челси" отсрочит уход Бэрри в свете возможного столкновения с "Баварией" в Лиге Чемпионов

"Челси" собирается отсрочить уход перспективного тренера Энтони Бэрри в свете возможного столкновения с "Баварией" в полуфинале Лиги Чемпионов.

На текущей неделе стало известно, что "Бавария", едва назначившая своим новым главным тренером бывшего наставника "Челси" Томаса Тухеля, начала переговоры с "синими" насчет 36-летнего Бэрри.



Тухель жаждет заполучить Бэрри в свой штаб, и в данный момент два клуба обсуждают размер компенсации. При этом "Челси" сразу договорился с Энтони, что тот отойдет от работы, пока ситуация не будет улажена.



Осложняющим фактором выступает тот факт, что "Челси" и "Бавария" являются потенциальными соперниками по 1/2 финала Лиги Чемпионов — для этого одним нужно пройти "Реал", а другим победить "Манчестер Сити".



Риск того, что Бэрри может раскрыть потенциальному сопернику секреты работы Грэма Поттера, заставляет "Челси" отсрочить уход Энтони, потеря которого не видится проблемой для нынешнего наставника "синих".



"По понятным причинам мы учитываем этот момент. Энтони ведет переговоры, клубы ведут переговоры. Его не будет с нами, пока ситуация не будет улажена. Я не участвую в этом процессе. Я испытываю огромное уважение к Энтони — он великолепный тренер и человек".



"Такие вещи случаются в жизни и футболе. Здесь у нас хороший штаб, который способен справиться с такой потерей. У нас нет прямой замены ни для кого, но коллективно мы способны восполнить потерю", — цитирует Поттера The Guardian.