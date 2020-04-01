С "Эвертона" могут снять очки уже в этом сезоне

Премьер-Лига может наказать "Эвертон" снятием очков за нарушения правил финансового фейр-плей уже в этом сезоне.

Напомним, на прошлой неделе Премьер-Лига обвинила "Эвертон" в нарушениях правил ФФП, допущенных в сезоне 2021/22.



"Ириски" свою неправоту признать отказались и сейчас ищут весомые доказательства для независимой комиссии, чтобы оправдать свой убыток в 371.8 млн. фунтов за три последних года при допустимом лимите в 105 млн. фунтов.



По информации Daily Mail, боссы Премьер-Лиги уверены, что дело "Эвертона" будет закрыто до окончания текущего сезона. Именно об этом было сказано шести клубам, обратившимся к руководству лиги за разъяснениями насчет этой ситуации.



Прямо сейчас "Эвертон" находится в двух очках над зоной вылета, поэтому вопрос о том, будут "ириски" наказаны в этом сезоне или нет, имеет важнейшее значение для других команд, ведущих борьбу за выживание в Премьер-Лиге.



Если вина "Эвертона" будет доказана, мерсисайдский клуб может подвергнуться как денежному штрафу, так и снятию очков.



Добавим, в пятницу "Эвертон" отчитался о пятом подряд убыточном сезоне. По итогам 2021/22 "ириски" ушли в минус на 44.7 млн. фунтов, а по итогам этих пяти лет — аж на 430 млн. фунтов.