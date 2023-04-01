Мерсон: "Сити" обязан побеждать "Ливерпуль"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что "Манчестер Сити" обязан побеждать "Ливерпуль" в субботу, чтобы сохранить шансы настичь "Арсенал" в Премьер-Лиге.

В первом же матче после международного перерыва "Сити" примет на своем поле "Ливерпуль", и Мерсон чувствует, что у "горожан" просто нет права на ошибку.



"Для "Сити" это кубковый финал. Они обязаны выиграть этот матч. Победа — и отрыв снова станет пять очков, а "Арсенал" снова окажется под давлением, причем "Арсеналу" все еще предстоит сыграть ряд сложных матчей".



"Ничья "Сити" и победа "Арсенала" над "Лидсом" в субботу увеличат отрыв до 10 очков, и это было бы чересчур".



"При таком отрыве ты действительно начинаешь думать, что все может быть уже кончено".



"Это кошмар для "Сити" и "Ливерпуля", что этот матч состоится так рано после международного перерыва. Это матч огромной важности, и обе команды в одинаковых условиях".



"У обоих тренеров нет времени, которое они бы хотели иметь, чтобы поработать над некоторыми вещами перед таким матчем. А также тебе приходится ждать, чтобы понять, каково состояние вернувшихся игроков".



"Это не идеально, и, возможно, верх возьмет тот, кто лучше справится с этим. Но давление на "Манчестер Сити". Они не могут позволить себе проиграть. Они даже не могут позволить себе ничью", — сообщил Мерсон Sky Sports.