29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 1 апреля, семью поединками стартует 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" надеется впервые в этом сезоне одержать четыре победы подряд в Премьер-Лиге. Над "Ливерпулем" нависла угроза третьего подряд поражения без единого забитого гола во всех турнирах. "Красные" находятся в 19 очках позади "горожан", и это их рекордное отставание перед очной встречей в Премьер-Лиге.



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд находится под вопросом из-за проблем с пахом. Фил Фоден восстанавливается после операции по удалению аппендикса.



Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес в порядке, несмотря на то, что не смог помочь сборной Уругвая из-за рассечения в области лодыжки. Луис Диас возобновил полноценные тренировки, но играть пока не готов. Калвин Рэмси, Наби Кейта и Тиаго Алькантара по-прежнему отсутствуют.



БРАЙТОН — БРЕНТФОРД 17:00



"Брайтон" проиграл только один из девяти последних матчей в Премьер-Лиге (5 побед, 3 ничьи). "Брентфорд" уступил лишь раз в 15 последних поединках чемпионата (7 побед, 7 ничьих). "Пчелы" надеются сделать свой первый дубль против "чаек" с сезона 2014/15, когда обе команды выступали в Чемпионшипе.



Вингер "Брайтона" Джереми Сармьенто пропустит до двух месяцев с перелом стопы. Тарик Лэмпти приступил к тренировкам после травмы колена и может сыграть впервые за месяц, но Якуб Модер и Адам Лаллана все еще отсутствуют.



"Брентфорд" будет лишен дисквалифицированного полузащитника Шендона Баптиста. Кристоффер Айер и Кин Льюис-Поттер по-прежнему травмированы.



АРСЕНАЛ — ЛИДС 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" выиграл все шесть последних матчей в Премьер-Лиге, и это повторение лучшей серии клуба при Микеле Артете. "Лидс" набрал четыре очка в двух последних поединках чемпионата, забив шесть голов. "Канониры" ни разу не уступили в 13 последних встречах с "белыми" (11 побед, 2 ничьи).



Полузащитник "Арсенала" Томас Партей возобновил тренировки после травмы, полученной в сборной Ганы. Киран Тирни залечил икроножную мышцу. Вильям Салиба вне игры с повреждением спины.



Среди потерь "Лидса" значатся Макс Вебер и Вильфред Ньонто. Тайлер Адамс перенес операцию на задней поверхности бедра и рискует уже не сыграть в этом сезоне.



БОРНМУТ — ФУЛХЭМ 17:00



В этом сезоне Премьер-Лиги "Борнмут" пропустил 54 гола — больше всех в дивизионе, хотя только 16 из них случились дома. Над "Фулхэмом" нависла угроза впервые в этой кампании проиграть три матча чемпионата подряд. "Дачники" одержали только одну победу в 11 последних встречах с "вишенками" в чемпионате (5 ничьих, 5 поражений).



Из лазарета "Борнмута" возвращаются Илья Забарный и Маркус Тавернье. Джефферсон Лерма в порядке, несмотря на досрочное возвращение из сборной Колумбии.



У "Фулхэма" дисквалифицированы Виллиан и Александар Митрович. Жоау Палинья свое наказание уже отбыл.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Ноттингем Форест" не знает побед уже шесть матчей Премьер-Лиги кряду (2 ничьи, 4 поражения), хотя 2023 год начал с серии из пяти поединков без поражений в чемпионате. "Вулверхэмптон" проиграл четыре из шести последних матчей в Премьер-Лиге, хотя в первых семи при Хулене Лопетеги уступил лишь дважды (4 победы, 1 ничья). "Лесники" могут похвастать единственной победой в восьми последних встречах с "волками" в чемпионате — 0:2 на выезде в рамках Чемпионшипа в январе 2018 (2 ничьи, 5 поражений).



Нападающий "Форест" Крис Вуд уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы бедра. Бреннан Джонсон под вопросом из-за проблем с пахом. Серж Орье, Густава Скарпа и Андре Айю тоже имеют небольшие болячки. Шейху Куяте и Тайво Авоньи возобновили полноценные тренировки после длительного отсутствия.



Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш в одном "горчичнике" от двухматчевой дисквалификации.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛЕСТЕР 17:00



"Кристал Пэлас" не знает побед уже 13 матчей кряду во всех соревнованиях, и это худшая серия клуба с декабря 1980 по апрель 1981 (16). "Лестер" пропускал первым во всех своих 10 поединках Премьер-Лиги в 2023 году. "Лисы" не потерпели ни одного поражения в семи последних встречах с "орлами" в высшем дивизионе (3 победы, 4 ничьи).



Голкиперы "Пэлас" Висенте Гуаита и Сэм Джонстон залечили свои травмы, оставив в лазарете только Натана Фергюсона и Криса Ричардса.



"Лестер" надеется, что Харри Суттар и Виктор Кристиансен смогут сыграть, несмотря на проблемы с лодыжками. Джонни Эванс снова доступен после травмы, Ваут Фас — после дисквалификации. Деннис Прат под вопросом, Юри Тилеманс пока не готов вернуться.



ЧЕЛСИ — АСТОН ВИЛЛА 19:30



Все 10 своих побед в этом сезоне Премьер-Лиги "Челси" одержал против команд, которые в данный момент располагаются в нижней половине таблицы. При Унаи Эмери "Астон Вилла" набрала 26 очков в 14 матчах — только у "Арсенала" и обоих клубов из Манчестера больше за этот период. "Синие" выиграли девять из 11 последних встреч с "вилланами" в Премьер-Лиге (1 ничья, 1 поражение).



"Челси" снова может рассчитывать на выздоровевших Риса Джеймса, Кая Хаверца, Мейсона Маунта и Нголо Канте, но Весле Фофана и Рахиму Стерлингу нужно больше времени. Кристиан Пулишич под вопросом.



После двух матчей отсутствия возвращается полузащитник "Виллы" Бубакар Камара. Также поправился Леандер Дендонкер, но Мэтти Кэш пропустит еще минимум две недели.