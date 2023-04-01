29-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 1 апреля, семью поединками стартует 29-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Манчестер Сити" надеется впервые в этом сезоне одержать четыре победы подряд в Премьер-Лиге. Над "Ливерпулем" нависла угроза третьего подряд поражения без единого забитого гола во всех турнирах. "Красные" находятся в 19 очках позади "горожан", и это их рекордное отставание перед очной встречей в Премьер-Лиге.
Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд находится под вопросом из-за проблем с пахом. Фил Фоден восстанавливается после операции по удалению аппендикса.
Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес в порядке, несмотря на то, что не смог помочь сборной Уругвая из-за рассечения в области лодыжки. Луис Диас возобновил полноценные тренировки, но играть пока не готов. Калвин Рэмси, Наби Кейта и Тиаго Алькантара по-прежнему отсутствуют.
БРАЙТОН — БРЕНТФОРД 17:00
"Брайтон" проиграл только один из девяти последних матчей в Премьер-Лиге (5 побед, 3 ничьи). "Брентфорд" уступил лишь раз в 15 последних поединках чемпионата (7 побед, 7 ничьих). "Пчелы" надеются сделать свой первый дубль против "чаек" с сезона 2014/15, когда обе команды выступали в Чемпионшипе.
Вингер "Брайтона" Джереми Сармьенто пропустит до двух месяцев с перелом стопы. Тарик Лэмпти приступил к тренировкам после травмы колена и может сыграть впервые за месяц, но Якуб Модер и Адам Лаллана все еще отсутствуют.
"Брентфорд" будет лишен дисквалифицированного полузащитника Шендона Баптиста. Кристоффер Айер и Кин Льюис-Поттер по-прежнему травмированы.
АРСЕНАЛ — ЛИДС 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Арсенал" выиграл все шесть последних матчей в Премьер-Лиге, и это повторение лучшей серии клуба при Микеле Артете. "Лидс" набрал четыре очка в двух последних поединках чемпионата, забив шесть голов. "Канониры" ни разу не уступили в 13 последних встречах с "белыми" (11 побед, 2 ничьи).
Полузащитник "Арсенала" Томас Партей возобновил тренировки после травмы, полученной в сборной Ганы. Киран Тирни залечил икроножную мышцу. Вильям Салиба вне игры с повреждением спины.
Среди потерь "Лидса" значатся Макс Вебер и Вильфред Ньонто. Тайлер Адамс перенес операцию на задней поверхности бедра и рискует уже не сыграть в этом сезоне.
БОРНМУТ — ФУЛХЭМ 17:00
В этом сезоне Премьер-Лиги "Борнмут" пропустил 54 гола — больше всех в дивизионе, хотя только 16 из них случились дома. Над "Фулхэмом" нависла угроза впервые в этой кампании проиграть три матча чемпионата подряд. "Дачники" одержали только одну победу в 11 последних встречах с "вишенками" в чемпионате (5 ничьих, 5 поражений).
Из лазарета "Борнмута" возвращаются Илья Забарный и Маркус Тавернье. Джефферсон Лерма в порядке, несмотря на досрочное возвращение из сборной Колумбии.
У "Фулхэма" дисквалифицированы Виллиан и Александар Митрович. Жоау Палинья свое наказание уже отбыл.
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00
"Ноттингем Форест" не знает побед уже шесть матчей Премьер-Лиги кряду (2 ничьи, 4 поражения), хотя 2023 год начал с серии из пяти поединков без поражений в чемпионате. "Вулверхэмптон" проиграл четыре из шести последних матчей в Премьер-Лиге, хотя в первых семи при Хулене Лопетеги уступил лишь дважды (4 победы, 1 ничья). "Лесники" могут похвастать единственной победой в восьми последних встречах с "волками" в чемпионате — 0:2 на выезде в рамках Чемпионшипа в январе 2018 (2 ничьи, 5 поражений).
Нападающий "Форест" Крис Вуд уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы бедра. Бреннан Джонсон под вопросом из-за проблем с пахом. Серж Орье, Густава Скарпа и Андре Айю тоже имеют небольшие болячки. Шейху Куяте и Тайво Авоньи возобновили полноценные тренировки после длительного отсутствия.
Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш в одном "горчичнике" от двухматчевой дисквалификации.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛЕСТЕР 17:00
"Кристал Пэлас" не знает побед уже 13 матчей кряду во всех соревнованиях, и это худшая серия клуба с декабря 1980 по апрель 1981 (16). "Лестер" пропускал первым во всех своих 10 поединках Премьер-Лиги в 2023 году. "Лисы" не потерпели ни одного поражения в семи последних встречах с "орлами" в высшем дивизионе (3 победы, 4 ничьи).
Голкиперы "Пэлас" Висенте Гуаита и Сэм Джонстон залечили свои травмы, оставив в лазарете только Натана Фергюсона и Криса Ричардса.
"Лестер" надеется, что Харри Суттар и Виктор Кристиансен смогут сыграть, несмотря на проблемы с лодыжками. Джонни Эванс снова доступен после травмы, Ваут Фас — после дисквалификации. Деннис Прат под вопросом, Юри Тилеманс пока не готов вернуться.
ЧЕЛСИ — АСТОН ВИЛЛА 19:30
Все 10 своих побед в этом сезоне Премьер-Лиги "Челси" одержал против команд, которые в данный момент располагаются в нижней половине таблицы. При Унаи Эмери "Астон Вилла" набрала 26 очков в 14 матчах — только у "Арсенала" и обоих клубов из Манчестера больше за этот период. "Синие" выиграли девять из 11 последних встреч с "вилланами" в Премьер-Лиге (1 ничья, 1 поражение).
"Челси" снова может рассчитывать на выздоровевших Риса Джеймса, Кая Хаверца, Мейсона Маунта и Нголо Канте, но Весле Фофана и Рахиму Стерлингу нужно больше времени. Кристиан Пулишич под вопросом.
После двух матчей отсутствия возвращается полузащитник "Виллы" Бубакар Камара. Также поправился Леандер Дендонкер, но Мэтти Кэш пропустит еще минимум две недели.
01.04.2023 00:05
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день середняков
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Матч за 10е место выглядит очень интересным.
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