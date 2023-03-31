Холанд заключил роскошный контракт с Nike
Эрлинг Холанд заключил персональный спонсорский контракт с компанией Nike, которая теперь будет поставлять бутсы для нападающего "Манчестер Сити" .
Предыдущий контракт Холанда с Nike истек в январе. С тех пор перехватить 22-летнего игрока сборной Норвегии пытались Adidas и Puma.
Однако Холанд предпочел возобновить сотрудничество с американским спортивным брендом, который он представлял с 14 лет.
Как сообщает The Telegraph, новый контракт Холанда с Nike рассчитан на 10 лет и оценивается в 20 миллионов фунтов в год.
Добавим, Холанд забил 42 гола в 37 матчах за "Сити" в этом сезоне.
31.03.2023 23:00
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КОРОЛЬ ЭРЛИНГ ХОЛАНД!!!
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