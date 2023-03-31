Паратичи покинул "Тоттенхэм"

Фабио Паратичи "Тоттенхэм" объявил об уходе Фабио Паратичи с поста управляющего директора клуба.

Напомним, на текущей неделе ФИФА расширила на весь мир 30-месячную дисквалификацию, которой Паратичи был наказан за причастность к финансовым махинациям своего бывшего клуба "Ювентуса".

Фактически Фабио был лишен возможности исполнять свои обязанности, поэтому 50-летний итальянец согласился оставить свою должность в "Тоттенхэме".

Отметим, что сам Паратичи свою вину полностью отрицает, надеясь очистить свою репутацию с помощью апелляции, при положительном исходе которой Фабио сможет вернуться к "шпорам".

Как добавляет Sky Sports, апелляция Паратичи будет рассмотрена 19 апреля.


Метки Паратичи, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2023 22:00

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