Паратичи покинул "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" объявил об уходе Фабио Паратичи с поста управляющего директора клуба.

Напомним, на текущей неделе ФИФА расширила на весь мир 30-месячную дисквалификацию, которой Паратичи был наказан за причастность к финансовым махинациям своего бывшего клуба "Ювентуса".



Фактически Фабио был лишен возможности исполнять свои обязанности, поэтому 50-летний итальянец согласился оставить свою должность в "Тоттенхэме".



Отметим, что сам Паратичи свою вину полностью отрицает, надеясь очистить свою репутацию с помощью апелляции, при положительном исходе которой Фабио сможет вернуться к "шпорам".



Как добавляет Sky Sports, апелляция Паратичи будет рассмотрена 19 апреля.