Поттер: "Маунт — профессионал топ-уровня"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер отметил поведение поведение полузащитника Мейсона Маунта в этом сезоне.

Этот сезон складывается очень непросто для Маунта, и высока вероятность, что он станет последним для Мейсона в "Челси".



Тем не менее, Поттер очень доволен тем, что Маунт остается профессионалом, несмотря на сложную контрактную ситуацию и проблемы с формой.



"Это было тяжелое время для него, потому что он столкнулся с неприятными травмами и шумихой за пределами поля. Он профессионал топ-уровня. То, как он ведя себя со мной и всеми нами, выше всяких похвал".



"Порой некоторые вещи в твоей карьере не бывают оптимальны, и ты должен вести себя хорошо. Именно это он и делает", — цитирует Поттера Sky Sports.