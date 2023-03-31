Поттер: "Маунт — профессионал топ-уровня"
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер отметил поведение поведение полузащитника Мейсона Маунта в этом сезоне.
Этот сезон складывается очень непросто для Маунта, и высока вероятность, что он станет последним для Мейсона в "Челси".
Тем не менее, Поттер очень доволен тем, что Маунт остается профессионалом, несмотря на сложную контрактную ситуацию и проблемы с формой.
"Это было тяжелое время для него, потому что он столкнулся с неприятными травмами и шумихой за пределами поля. Он профессионал топ-уровня. То, как он ведя себя со мной и всеми нами, выше всяких похвал".
"Порой некоторые вещи в твоей карьере не бывают оптимальны, и ты должен вести себя хорошо. Именно это он и делает", — цитирует Поттера Sky Sports.
31.03.2023 21:00
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