Главный тренер "Баварии" Томас Тухель признался, что был шокирован своим увольнением из "Челси".

Перестав ладить с новым владельцем "Челси" Тоддом Бели, Тухель был изгнан из лондонского клуба уже в начале сентября.



Тухель, на прошлой неделе возглавивший "Баварию", совершенно не ожидал, что его уволят. Томасу было очень грустно покидать коллектив, который стал для него как семья.



"Это стало шоком. У меня было странное ощущение, когда я ехал на тренировочную базу. Состоявшаяся у нас встреча была необычной — и оказалось, это была очень короткая встреча".



"Она состоялась в 8 утра или около того, продлившись три-пять минут. Я был не в настроении разговаривать дольше".



"Решение было принято и, если честно, стало шоком для всех нас. Мы чувствовали, что мы находимся в правильном месте в правильное время. Мы чувствовали, что можем достичь больших вещей, и мы хотели остаться подольше".



"У нас были большие отношения, огромные отношения между персоналом. Они до сих пор такие. Сколько времени мне потребовалось, чтобы преодолеть это? Мне до сих пор больно в каком-то смысле — я не могу видеть этих людей каждый день. Я любил эту работу. Я имел страсть к этой работе".



"В обстоятельствах, с которыми мы столкнулись, мы создали невероятную связь. Мы начали там во время ковида, во время Brexit, а затем случилась смена владельцев. У нас были сильные, сильные отношения. Решение принял не я. Я перестал быть частью коллектива, который я воспринимал как семью", — цитирует Тухеля Daily Mail.