Гвардиола не исключает участие Холанда в матче против "Ливерпуля"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не стал исключать участие нападающего Эрлинга Холанда в матче против "Ливерпуля".

Из-за травмы паха 22-летний Холанд не поехал в сборную Норвегии и пропустил открытую тренировку "Сити" в четверг.



В субботу "горожанам" играть против "Ливерпуля", и Гвардиола откладывает решение по своему бомбардиру, забившему 28 голов в 26 матчах Премьер-Лиги, на последний момент.



"Сегодня вечером станет видно, последняя тренировка в четыре часа".



"Сегодня в конце дня станет видно. Доктора и особенно сам игрок примут решение, исходя из того, как он себя чувствует. Я разговаривал ним вчера, и он чувствовал себя хорошо. Посмотрим, что будет".



"В такие моменты жизнь становится рискованной. Он забил невероятное количество голов, но в прошлом мы всегда забивали много голов. Всегда при мне, и мне кажется, что при Роберто Манчини и Пеллегрини было так же, несмотря на других игроков и другие стили игры. Мы постараемся, чтобы так было и в остатке сезона", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.