Артета надеется, что Салиба еще сыграет в этом сезоне

Наставник "Арсенала" Микель Артета надеется, что защитник Вильям Салиба еще сыграет в этом сезоне.

Салиба повредил свою спину в домашнем матче Лиги Европы против "Спортинга", в результате чего пропустил дерби с "Кристал Пэлас" и поединки сборной Франции в отборе к Евро-2024.



Вильям совершенно точно пропустит матч против "Лидса" в субботу, однако Артета убежден, что 22-летний француз еще выйдет на поле в этом сезоне.



"Сыграет ли Салиба снова в этом сезоне? Да, я очень на это надеюсь, как и он сам. Травма спины — это всегда немного сложно, как и реакция организма в определенных зонах на увеличение нагрузки после таких травм. Давайте посмотрим, как он справится с этим. Он так жаждет вернуться и помочь команде", — цитирует Артету Sky Sports.



Также Артета подтвердил, что полузащитник Томас Партей, у которого возникли проблемы со здоровьем в сборной Ганы, уже в порядке.