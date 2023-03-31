Тен Хаг ожидает, что Рэшфорд сыграет против "Ньюкасла"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг ожидает, что нападающий Маркус Рэшфорд сможет сыграть против "Ньюкасла" в воскресенье.

Рэшфорд удивил многих, когда в этот международный перерыв отказался от вызова в сборную Англии, сославшись на ушиб. Вместо этого Маркус со своей подружкой улетел отдыхать в Нью-Йорк.



По словам Тен Хага, у Рэшфорда действительно есть проблемы с пальцем ноги, однако Маркус имеет хорошие шансы выйти на поле "Сент-Джеймс Парк" в ближайший уикенд.



"У меня есть хорошая надежда насчет этого. Он тренировался, но ему требовалось некоторое лечение, и ему пришлось заниматься индивидуально".



"Сегодня он присоединился к общей группе. У нас есть еще один день. У меня есть хорошая надежда, что он будет доступен. Так я думаю"



"Нью-Йорк? Думаю это позитивно. Игроки "Манчестер Юнайтед" играют матчей больше, чем кто-либо в Европе. Порой им нужно время, чтобы перевести дух и восстановить энергию".



"На мой взгляд, это позитивно, что он нашел время сделать передышку от футбола. Я наблюдал его на этой неделе, и он выглядел очень энергично", — цитирует Тен Хага Sky Sports.