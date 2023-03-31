Шоу согласовал новый контракт с "Юнайтед"

Защитник Люк Шоу согласовал новый долгосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед".

27-летний Шоу является одним из главных старожилов "Юнайтед", перебравшись на "Олд Траффорд" из "Саутгемптона" еще в 2014 году. С тех пор Люк сыграл 248 матчей.



В декабре "Юнайтед" воспользовался своей опцией и продлил контракт Шоу на 12 месяцев — до конца следующего сезона.



Одновременно с этим "красные дьяволы" продолжали переговоры с Шоу о новом контракте, и сейчас сторонам удалось достичь компромисса, сообщает Sky Sports.



Добавим, Шоу является ключевым игроком "Юнайтед" при Эрике Тен Хаге в этом сезоне, успев поиграть не только на привычной позиции левого защитника, но и в центре обороны.