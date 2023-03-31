Сака и Артета — лучшие в Премьер-Лиге в марте

Букайо Сака и Микель Артета Букайо Сака и Микель Артета из "Арсенала" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам марта.

21-летний Сака ударно провел март, забив три гола и отдав две результативные передачи в четырех матчах Премьер-Лиги. Все четыре "Арсенал" выиграл.

Букайо забил гол и отдал результативную передачу против "Эвертона", а затем отметился дублем и "ассистом" против "Кристал Пэлас".

Отметим, что Сака стал первым игроком, который достиг двузначного количества и голов, и результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги.

Сака признается Игроком Месяца впервые в своей карьере. Помимо Букайо, в марте на эту награду также претендовали Александер Исак, Алексис Макаллистер, Тайрон Мингс, Мохамед Салах и Леандро Троссард.

А Тренером Месяца был признан Артета, под руководством которого "Арсенал" набрал 12 очков из 12 возможных в марте. "Канониры" последовательно победили "Эвертон" (4:0), "Борнмут" (3:2), "Фулхэм" (0:3), и "Кристал Пэлас" (4:1), нарастив свой отрыв во главе Премьер-Лиги до восьми очков.

Артета признается Тренером Месяца уже в четвертый раз в этом сезоне — до рекорда Юргена Клопп из "Ливерпуля" всего одна награда (пять в 2019/20).

Конкурентами Микеля в борьбе за этот приз выступали Роберто Де Дзерби из "Брайтона", Унаи Эмери из "Астон Виллы" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".

Микель Артета


Метки Арсенал, Артета, награды, Премьер-Лига, Сака, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2023 15:00

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  1. explosion 31.03.2023 15:17 # explosion
    https://lenta.ru/news/2023/03/31/goulash_thief/
    Колхозник Нарейка?

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  2. armyanoyeb77 31.03.2023 15:14 # armyanoyeb77
    Доминаторы!!!!!!!!!ссут на бестолковки представителей фауны фапла...

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