Хаверц: "Бавария"? Никогда не говори никогда"

Томас Тухель и Кай Хаверц Нападающий "Челси" Кай Хаверц признался, что ему было бы сложно отказаться от перехода в "Баварию".

Хаверц — один из нескольких игроков "Челси", которых связывают с воссоединением с бывшим наставником "синих" Томасом Тухелем, который с недавних пор тренирует "Баварию".

23-летний игрок сборной Германии не берется предсказывать свое будущее, но признается, что "Бавария" представляет для него интерес.

"Бавария" — громадный клуб, и немецкому игроку сложно сказать им "нет", но моей личной целью всегда было поиграть за рубежом на определенном этапе. В Англии или Испании".

"У меня очень хорошие отношения с ним (Тухелем), и я очень благодарен ему за все".

"Никогда не знаешь, что случится в футболе. Всякое может случиться очень быстро. Никогда не говорили никогда", — сообщил Хаверц Bild.


Метки Бавария, Тухель, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2023 14:00

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  1. m777 31.03.2023 14:26 # m777
    Все хотят свалить с этого жалкого подобия клуба, кроме мокрощелси88

    (ответить)

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