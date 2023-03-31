Хаверц: "Бавария"? Никогда не говори никогда"

Нападающий "Челси" Кай Хаверц признался, что ему было бы сложно отказаться от перехода в "Баварию".

Хаверц — один из нескольких игроков "Челси", которых связывают с воссоединением с бывшим наставником "синих" Томасом Тухелем, который с недавних пор тренирует "Баварию".



23-летний игрок сборной Германии не берется предсказывать свое будущее, но признается, что "Бавария" представляет для него интерес.



"Бавария" — громадный клуб, и немецкому игроку сложно сказать им "нет", но моей личной целью всегда было поиграть за рубежом на определенном этапе. В Англии или Испании".



"У меня очень хорошие отношения с ним (Тухелем), и я очень благодарен ему за все".



"Никогда не знаешь, что случится в футболе. Всякое может случиться очень быстро. Никогда не говорили никогда", — сообщил Хаверц Bild.