Хаверц: "Бавария"? Никогда не говори никогда"
Нападающий "Челси" Кай Хаверц признался, что ему было бы сложно отказаться от перехода в "Баварию".
Хаверц — один из нескольких игроков "Челси", которых связывают с воссоединением с бывшим наставником "синих" Томасом Тухелем, который с недавних пор тренирует "Баварию".
23-летний игрок сборной Германии не берется предсказывать свое будущее, но признается, что "Бавария" представляет для него интерес.
"Бавария" — громадный клуб, и немецкому игроку сложно сказать им "нет", но моей личной целью всегда было поиграть за рубежом на определенном этапе. В Англии или Испании".
"У меня очень хорошие отношения с ним (Тухелем), и я очень благодарен ему за все".
"Никогда не знаешь, что случится в футболе. Всякое может случиться очень быстро. Никогда не говорили никогда", — сообщил Хаверц Bild.
31.03.2023 14:00
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