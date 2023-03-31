Андре Онана вызывает интерес у "Челси"

"Челси" рассматривает Андре Онана из "Интера" на роль первого номера на следующий сезон.

После прихода Грэма Поттера на должность главного тренера основным голкипером "Челси" утвердился Кепа Аррисабалага, чему, конечно, помогла травма Эдуара Менди.



Потеря места в стартовом составе мешает Менди продлить свой контракт, поэтому "синие" вынуждены задумываться о приглашении нового голкипера грядущим летом.



Как утверждает La Gazzetta dello Sport, целью "Челси" по укреплению последнего рубежа является Онана, который в этом сезоне провел 28 матчей за "Интер" и в половине из них сохранил своих ворота на замке.



Андре оценивается в 40 миллионов фунтов, и заполучить 26-летнего камерунца "синим" может помочь встречный интерес "Интера" к Трево Чалобе и Ромелу Лукаку.