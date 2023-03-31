Андре Онана вызывает интерес у "Челси"

Андре Онана "Челси" рассматривает Андре Онана из "Интера" на роль первого номера на следующий сезон.

После прихода Грэма Поттера на должность главного тренера основным голкипером "Челси" утвердился Кепа Аррисабалага, чему, конечно, помогла травма Эдуара Менди.

Потеря места в стартовом составе мешает Менди продлить свой контракт, поэтому "синие" вынуждены задумываться о приглашении нового голкипера грядущим летом.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, целью "Челси" по укреплению последнего рубежа является Онана, который в этом сезоне провел 28 матчей за "Интер" и в половине из них сохранил своих ворота на замке.

Андре оценивается в 40 миллионов фунтов, и заполучить 26-летнего камерунца "синим" может помочь встречный интерес "Интера" к Трево Чалобе и Ромелу Лукаку.


Метки Интер, Онана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2023 13:00

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  1. selta 31.03.2023 13:01 # selta
    негр, надо брать
    Великий Нигерси Боэляна на пути к доминаций

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