Эмери уверен, что Поттер будет успешен в "Челси"

Унаи Эмери Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери уверен, что его "удивительный" коллега Грэм Поттер добьется успеха в "Челси".

В преддверии субботнего матча против "Виллы" на "Стэмфорд Бридж" "Челси" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, однако Эмери чувствует, что у "синих" уже наметился прогресс при Поттере, пускай того продолжают регулярно критиковать.

"У них очень хорошие игроки, и их тренер удивителен. Он удивительным образом трудился в "Брайтоне", и ему нужно время, чтобы адаптировать свои идеи к "Челси". Постепенно они становятся лучше".

"Он заслужил сделать шаг вперед и отправиться в команду вроде "Челси". Они прибавляют, и все, что он делал в "Брайтоне", он сможет сделать и в "Челси". Ему нужно время, нужны матчи, и ему нужно лучше узнать своих игроков".

"В Лиге Чемпионов они играют очень хорошо. В Премьер-Лиге им не хватает стабильности", — цитирует Эмери The Independent.


Метки Астон Вилла, Поттер, тренеры, Челси, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2023 12:00

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  1. wengerrrro 31.03.2023 12:32 # wengerrrro
    всмысле будет?
    он уже успешен:
    3 сухих победы подряд
    покупка двух игроков за 100+ млн
    10ое место, когда команде пророчили вылет.

    (ответить)

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