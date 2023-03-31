Эмери уверен, что Поттер будет успешен в "Челси"
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери уверен, что его "удивительный" коллега Грэм Поттер добьется успеха в "Челси".
В преддверии субботнего матча против "Виллы" на "Стэмфорд Бридж" "Челси" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, однако Эмери чувствует, что у "синих" уже наметился прогресс при Поттере, пускай того продолжают регулярно критиковать.
"У них очень хорошие игроки, и их тренер удивителен. Он удивительным образом трудился в "Брайтоне", и ему нужно время, чтобы адаптировать свои идеи к "Челси". Постепенно они становятся лучше".
"Он заслужил сделать шаг вперед и отправиться в команду вроде "Челси". Они прибавляют, и все, что он делал в "Брайтоне", он сможет сделать и в "Челси". Ему нужно время, нужны матчи, и ему нужно лучше узнать своих игроков".
"В Лиге Чемпионов они играют очень хорошо. В Премьер-Лиге им не хватает стабильности", — цитирует Эмери The Independent.
31.03.2023 12:00
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