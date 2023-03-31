Де Хеа: "Я люблю "Юнайтед"

Давид Де Хеа Голкипер Давид Де Хеа признался в любви к "Манчестер Юнайтед" и заверил, что абсолютно счастлив в клубе.

На текущей неделе стало известно, что Де Хеа отклонил первое предложение "Юнайтед" о новом контракте, тогда как его действующий истекает уже в конце этого сезона.

Тем не менее, 32-летний испанец дает ясно понять, что никуда уходить из "Юнайтед" он не собирается.

"Я здесь уже много, много лет, я сыграл много матчей, и я наслаждаюсь каждым моментом в этом клубе".

"Конечно, замечательно быть здесь, это огромный клуб. Я люблю клуб, и я, конечно, очень счастлив быть здесь".

"Это не меняется с годами в этом клубе — здесь много шумихи насчет всего, но игроки сосредоточены только на матчах, особенно на таком, что ждет нас в воскресенье. Это матч огромной важности для нас, потому что мы, конечно, хотим финишировать в топ-4".

"Впереди у нас много матчей, и нам нужно по-настоящему сосредоточиться на тренировках, восстановлении и том, чтобы помогать команде. Это самое важное, и это гораздо важнее контрактов или чего-либо", — сообщил Де Хеа Sky Sports.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2023 11:00

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  1. alexomck 31.03.2023 11:21 # alexomck
    брак по расчету

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  2. narcot 31.03.2023 11:19 # narcot
    дыр гей, шёл бы ты уже на покой. зае6али твои ляпы постоянные. и каземиро с собой прихвати

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