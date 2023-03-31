Де Хеа: "Я люблю "Юнайтед"

Голкипер Давид Де Хеа признался в любви к "Манчестер Юнайтед" и заверил, что абсолютно счастлив в клубе.

На текущей неделе стало известно, что Де Хеа отклонил первое предложение "Юнайтед" о новом контракте, тогда как его действующий истекает уже в конце этого сезона.



Тем не менее, 32-летний испанец дает ясно понять, что никуда уходить из "Юнайтед" он не собирается.



"Я здесь уже много, много лет, я сыграл много матчей, и я наслаждаюсь каждым моментом в этом клубе".



"Конечно, замечательно быть здесь, это огромный клуб. Я люблю клуб, и я, конечно, очень счастлив быть здесь".



"Это не меняется с годами в этом клубе — здесь много шумихи насчет всего, но игроки сосредоточены только на матчах, особенно на таком, что ждет нас в воскресенье. Это матч огромной важности для нас, потому что мы, конечно, хотим финишировать в топ-4".



"Впереди у нас много матчей, и нам нужно по-настоящему сосредоточиться на тренировках, восстановлении и том, чтобы помогать команде. Это самое важное, и это гораздо важнее контрактов или чего-либо", — сообщил Де Хеа Sky Sports.