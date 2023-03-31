Ходжсон: "Никогда не чувствовал себя достаточно старым для ухода на пенсию"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что не ощущает себя достаточно старым, чтобы уходить на пенсию.

Благодаря своему периоду в "Уотфорде" в прошлом сезоне Ходжсон уже является старейшим тренером в истории Премьер-Лиги.



Ранее в марте Рой вернулся в "Пэлас", и это было воспринято как возобновление 75-летним специалистом тренерской карьеры.



На самом деле Ходжсон никогда не объявлял о завершении карьеры, о чем Рой напомнил в преддверии своего дебюта на старом новом месте работы.



"Знаю, мое свидетельство о рождении говорит, что я достаточно стар для ухода на пенсию, но то, как я себя чувствую, не говорит мне об этом".



"Я смирился с тем, что я на пенсии, потому что каждый говорил это. Когда я прогуливался по улице, люди говорили: "Ты наслаждаешься своей пенсией?" Но в то же время я никогда не чувствовал себя достаточно старым, чтобы уходить на пенсию".



"Я всегда был открыт к проекту вроде этого", — цитирует Ходжсона BBC.