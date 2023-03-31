Ходжсон: "Никогда не чувствовал себя достаточно старым для ухода на пенсию"

Рой Ходжсон Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что не ощущает себя достаточно старым, чтобы уходить на пенсию.

Благодаря своему периоду в "Уотфорде" в прошлом сезоне Ходжсон уже является старейшим тренером в истории Премьер-Лиги.

Ранее в марте Рой вернулся в "Пэлас", и это было воспринято как возобновление 75-летним специалистом тренерской карьеры.

На самом деле Ходжсон никогда не объявлял о завершении карьеры, о чем Рой напомнил в преддверии своего дебюта на старом новом месте работы.

"Знаю, мое свидетельство о рождении говорит, что я достаточно стар для ухода на пенсию, но то, как я себя чувствую, не говорит мне об этом".

"Я смирился с тем, что я на пенсии, потому что каждый говорил это. Когда я прогуливался по улице, люди говорили: "Ты наслаждаешься своей пенсией?" Но в то же время я никогда не чувствовал себя достаточно старым, чтобы уходить на пенсию".

"Я всегда был открыт к проекту вроде этого", — цитирует Ходжсона BBC.


Метки Кристал Пэлас, тренеры, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2023 10:00

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