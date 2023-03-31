Шварцер призвал "Челси" не продавать Маунта

Мейсон Маунт Бывший голкипер "Челси" Марк Шварцер считает, что "синим" нельзя продавать полузащитника Мейсона Маунта грядущим летом.

Ожидается, что "Челси" продаст Маунта в летнее трансферное окно, если к тому времени Мейсон так и не договорится о продлении своего истекающего через год контракта.

Маунта сватают в "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Баварию", однако для Шварцера уход 24-летнего англичанина немыслим.

"Он практически тот игрок, который не для продажи. Он тот игрок, которого не продают. Он свой для "Челси" насквозь. Он находится в клубе всю свою жизнь".

"Фанаты готовы умирать за это. Фанаты обожают это. Он такой невероятный игрок. Я бы определенно не стал его продавать, потому что он такой феноменальный игрок", — сообщил Шварцер Sky Sports.


Метки Маунт, Челси, Шварцер

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2023 09:00

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