Шварцер призвал "Челси" не продавать Маунта

Бывший голкипер "Челси" Марк Шварцер считает, что "синим" нельзя продавать полузащитника Мейсона Маунта грядущим летом.

Ожидается, что "Челси" продаст Маунта в летнее трансферное окно, если к тому времени Мейсон так и не договорится о продлении своего истекающего через год контракта.



Маунта сватают в "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Баварию", однако для Шварцера уход 24-летнего англичанина немыслим.



"Он практически тот игрок, который не для продажи. Он тот игрок, которого не продают. Он свой для "Челси" насквозь. Он находится в клубе всю свою жизнь".



"Фанаты готовы умирать за это. Фанаты обожают это. Он такой невероятный игрок. Я бы определенно не стал его продавать, потому что он такой феноменальный игрок", — сообщил Шварцер Sky Sports.