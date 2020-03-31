Компани — кандидат номер один на роль наставника "Тоттенхэма"

Венсан Компани Венсан Компани из "Бернли" стал ведущим кандидатом на роль главного тренера "Тоттенхэма".

"Тоттенхэм" был вынужден начать поиски своего четвертого постоянного наставника за последние четыре года после расставания с Антонио Конте.

С назначением в Северном Лондоне связывают находящихся без клуба Юлиана Нагельсманна и Маурисио Почеттино, однако The Sun утверждает, что шорт-лист президента "шпор" Даниэля Леви возглавляет Компани.

Леви находится под впечатлением от того, как Компани трансформировал "Бернли" уже в своем первом сезоне. "Бордовые" играют в привлекательный футбол, лидируя в Чемпионшипе с 13 очками отрыва от ближайшего преследователя.

"Бернли" может уже на следующей неделе подтвердить повышение в классе, однако Компани знает, что на "Терф Мур" ему придется работать с крайне скромным по меркам Премьер-Лиги бюджетом.

В то же время "Тоттенхэм" готов предложить 36-летнему бельгийцу большие ресурсы и возможность выступить в еврокубках.


Метки Бернли, Компани, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. alienripley 31.03.2023 09:19 # alienripley
    Для него это хороший вызов.. Тотенхем с таким составом может бороться за топ 4.. Конте всегда был нытиком если у него не заходил сезон с командой..

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  2. meshuggah 31.03.2023 09:10 # meshuggah
    ахахахах

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  3. mixmaster 31.03.2023 08:51 # mixmaster
    какие там ресурсы. перишечей предпенсионных покупать?

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  4. sayk2 31.03.2023 08:50 # sayk2
    Тотенхем способен предложить большие ресурсы? Зачем конте тогда ушёл?

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  5. pepguardiola 31.03.2023 08:27 # pepguardiola
    Пиздец..

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  6. true-manc 31.03.2023 08:21 # true-manc
    Винни, не надо

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