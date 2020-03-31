Компани — кандидат номер один на роль наставника "Тоттенхэма"

Венсан Компани из "Бернли" стал ведущим кандидатом на роль главного тренера "Тоттенхэма".

"Тоттенхэм" был вынужден начать поиски своего четвертого постоянного наставника за последние четыре года после расставания с Антонио Конте.



С назначением в Северном Лондоне связывают находящихся без клуба Юлиана Нагельсманна и Маурисио Почеттино, однако The Sun утверждает, что шорт-лист президента "шпор" Даниэля Леви возглавляет Компани.



Леви находится под впечатлением от того, как Компани трансформировал "Бернли" уже в своем первом сезоне. "Бордовые" играют в привлекательный футбол, лидируя в Чемпионшипе с 13 очками отрыва от ближайшего преследователя.



"Бернли" может уже на следующей неделе подтвердить повышение в классе, однако Компани знает, что на "Терф Мур" ему придется работать с крайне скромным по меркам Премьер-Лиги бюджетом.



В то же время "Тоттенхэм" готов предложить 36-летнему бельгийцу большие ресурсы и возможность выступить в еврокубках.