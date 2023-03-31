Премьер-Лига ужесточила правила для потенциальных владельцев клубов

Премьер-Лига ужесточила правила для потенциальных владельцев своих клубов и теперь будет проверять такие лица на соблюдение прав человека.

Как известно, каждый потенциальный владелец клуба английского первенства должен пройти специальную проверку Премьер-Лиги на чистоту и надежность капитала.



Теперь такие лица также будут проверяться на соблюдение прав человека, а если данные нарушения будят выявлены, это станет "дисквалифицирующим событием".



Проверять на соблюдение права человека Премьер-Лига будет в соответствии с британским законом под названием Global Human Rights Sanctions Regulations, сообщает BBC.



Также Премьер-Лига дополнила список уголовных преступлений, которые не позволят купить клуб высшего английского дивизиона или стать его директором. К таковым относятся насилие, коррупция, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, преступления на почве ненависти.