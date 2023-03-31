Гвардиола — второй самый высокооплачиваемый тренер в мире

Грэм Поттер и Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" был назван только вторым самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Гвардиола лишь в ноябре продлил свой контракт с "Сити" до 2025 года. Теперь Хосеп получает 19.7 млн. фунтов в год.

Но это не сравнится с теми 29.8 млн. фунтов, которые каждый сезон "Атлетико" платит своему рулевому Диего Симеоне.

В топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров французское издание L'Equipe также определило Юргена Клоппа из "Ливерпуля" — 15.7 млн. фунтов в год.

Следом за этой тройкой титулованных специалистов идет Грэм Поттер, который в сентябре возглавил "Челси". Его жалование составляет 12 млн. фунтов в год, что эквивалентно 229,000 фунтов в неделю.

Весьма высокое место в рейтинге занимает и предшественник Поттера в "Челси" Томас Тухель, который на прошлой неделе возглавил "Баварию", получив контракт с зарплатой в 10.5 млн. фунтов в год.

Самые высокооплачиваемые тренеры в мире


Метки рейтинги, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2023 06:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 31.03.2023 07:24 # alexomck
    Следом за этой тройкой титулованных специалистов идет Грэм Поттер, который в сентябре возглавил "Челси". Его жалование составляет 12 млн. фунтов в год, что эквивалентно 229,000 фунтов в неделю.

    Источник: http://fapl.ru/posts/99488/

    :)

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  2. liverpo0ol 31.03.2023 07:08 # liverpo0ol
    Диего с говно футболом получает 30лямов. Йобани врот

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  3. liverpo0ol 31.03.2023 07:07 # liverpo0ol
    Не зря Поттер в топе вить он держит чорли в 10ке лучих каманд АПЙел

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  4. quavo 31.03.2023 07:04 # quavo
    Тен хаг за хлеб работает?

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  5. true-manc 31.03.2023 06:49 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  6. ataman 31.03.2023 06:36 # ataman
    Барса вообще бесплатным обедом только кормят тренера

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  7. chelsea88 31.03.2023 06:10 # chelsea88
    Поттеру оxyeть какой счастливый билет в жизни выпал. Ща еще неустойка прилетит.

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