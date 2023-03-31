Гвардиола — второй самый высокооплачиваемый тренер в мире

Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" был назван только вторым самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Гвардиола лишь в ноябре продлил свой контракт с "Сити" до 2025 года. Теперь Хосеп получает 19.7 млн. фунтов в год.



Но это не сравнится с теми 29.8 млн. фунтов, которые каждый сезон "Атлетико" платит своему рулевому Диего Симеоне.



В топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров французское издание L'Equipe также определило Юргена Клоппа из "Ливерпуля" — 15.7 млн. фунтов в год.



Следом за этой тройкой титулованных специалистов идет Грэм Поттер, который в сентябре возглавил "Челси". Его жалование составляет 12 млн. фунтов в год, что эквивалентно 229,000 фунтов в неделю.



Весьма высокое место в рейтинге занимает и предшественник Поттера в "Челси" Томас Тухель, который на прошлой неделе возглавил "Баварию", получив контракт с зарплатой в 10.5 млн. фунтов в год.



