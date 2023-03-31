Гвардиола — второй самый высокооплачиваемый тренер в мире
Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" был назван только вторым самым высокооплачиваемым тренером в мире.
Гвардиола лишь в ноябре продлил свой контракт с "Сити" до 2025 года. Теперь Хосеп получает 19.7 млн. фунтов в год.
Но это не сравнится с теми 29.8 млн. фунтов, которые каждый сезон "Атлетико" платит своему рулевому Диего Симеоне.
В топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров французское издание L'Equipe также определило Юргена Клоппа из "Ливерпуля" — 15.7 млн. фунтов в год.
Следом за этой тройкой титулованных специалистов идет Грэм Поттер, который в сентябре возглавил "Челси". Его жалование составляет 12 млн. фунтов в год, что эквивалентно 229,000 фунтов в неделю.
Весьма высокое место в рейтинге занимает и предшественник Поттера в "Челси" Томас Тухель, который на прошлой неделе возглавил "Баварию", получив контракт с зарплатой в 10.5 млн. фунтов в год.
31.03.2023 06:00
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Последние комментарии:
Следом за этой тройкой титулованных специалистов идет Грэм Поттер, который в сентябре возглавил "Челси". Его жалование составляет 12 млн. фунтов в год, что эквивалентно 229,000 фунтов в неделю.
Источник: http://fapl.ru/posts/99488/
:)
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Диего с говно футболом получает 30лямов. Йобани врот
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Не зря Поттер в топе вить он держит чорли в 10ке лучих каманд АПЙел
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Тен хаг за хлеб работает?
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КОРОЛЬ!!!
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Барса вообще бесплатным обедом только кормят тренера
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Поттеру оxyeть какой счастливый билет в жизни выпал. Ща еще неустойка прилетит.
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