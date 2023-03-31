"Арсенал" сыграет против "Лидса" без Салиба

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба пропустит матч Премьер-Лиги против "Лидса" в субботу.

Сформировав надежную связку в центре обороны с Габриэлем Магальяэсом, Салиба выходил в стартовом составе на все матчи "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги, за исключением одного.



Однако в домашнем матче Лиги Европы против "Спортинга" перед международным перерывом Вильям получил травму спины, пропустив дерби с "Кристал Пэлас" и не сумев откликнуться на вызов в сборную Франции.



Как сообщает Daily Mail, Салиба до сих пор не возобновил полноценные тренировки, поэтому Вильям почти наверняка пропустит матч против "Лидса" на "Эмирейтс".



Также на тренировке "Арсенала" в четверг отсутствовал нападающий Эдди Нкетиа, который продолжает свое восстановление после травмы лодыжки.