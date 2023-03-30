МЮ сообщил Гринвуду, что тот не вернется в этом сезоне

Нападающему Мейсону Гринвуду было сказано, что он не вернется к тренировкам с "Манчестер Юнайтед" раньше следующего сезона, как минимум.

Напомним, изначально "Юнайтед" отстранил Гринвуда в январе 2022, когда Мейсон был арестован по подозрению в избиении и изнасиловании своей девушки.



В прошлом месяце полиция Большого Манчестера сняла все обвинения с Гринвуда, но "Юнайтед" не стал менять статус Мейсона, начав внутреннее расследование в отношении своего воспитанника.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, в последние недели Гринвуд много разговаривал с представителями "Юнайтед" и выразил желание как можно скорее вернуться на футбольное поле.



Однако "Юнайтед" не будет спешить с решением, опасаясь возвращением Гринвуда испортить концовку сезона. Для клуба с "Олд Траффорд" это этическая, человеческая, коммерческая и финансовая дилемма.



В данный момент команда Эрика Тен Хага продолжает борьбу в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиге Европы, и боссы "Юнайтед" определятся с судьбой Мейсона уже после окончания сезона.



Издание отмечает, что внутри "Юнайтед" нет единого мнения насчет Гринвуда. Ранее пресса сообщала, что игроки женской команды "красных дьяволов" и некоторые коммерческие партнеры клуба выступают против возвращения 21-летнего англичанина.



Тем временем, Гринвуд продолжает получать 70,000 фунтов в неделю по рассчитанному до 2025 года контракту.