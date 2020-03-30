Агент Гюндогана отрицает договоренность с каким-либо клубом

Дядя и агент Илкая Гюндогана заявил, что у полузащитника "Манчестер Сити" нет договоренности с каким-либо клубом.

Контракт 32-летнего Гюндогана с "Сити" истекает в конце этого сезона, и на днях в испанской прессе появилась информация, что капитан "горожан" уже заключил предварительное соглашение с "Барселоной".



Однако Ильхан Гюндоган уверяет, что на самом деле его племянник пока не определился со своим будущим и все еще может продлить свое пребывание в "Сити".



"У нас определенно нет договоренности с каким-либо клубом. В последние недели Илкай был сосредоточен только на "Манчестер Сити" и рождении своего сына. Сейчас он в заключительной и ключевой фазе сезона, и на этом весь его фокус. Где Илкай будет играть в следующем сезоне, вопрос открыт", — цитирует Ильхана The Guardian.